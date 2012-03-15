جانیِ آمریکایی از افغانستان فراری داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی بالاگرفتن اعتراضات ضدآمریکایی در افغانستان ارتش آمریکا نظامی را که مسئول کشتار 16 غیرنظامی افغان بود از این کشور خارج کرد.

"جان کربی" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا شب گذشته بدون اشاره به جزئیات این اقدام مدعی شد بنا بر توصیه های قضایی، این افسر 38 ساله آمریکایی از افغانستان خارج می شود.

این در حالی است که منابع آگاه در واشنگتن از فراری دادن فرد مذکور به کویت با توجه به درخواست نمایندگان پارلمان افغانستان برای محاکمه وی در خاک این کشور، خبر می دهند.

از سوی دیگر "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا که روز گذشته بصورت غیرمنتظره وارد افغانستان شد، نگرانی خود را از سرنوشت این نظامی اعلام کرد. به گفته پانتا در صورتی که جرم وی محرز شود حکم اعدام در موردش اجرا خواهد شد که گویا همین امر موجب دستپاچگی مقامات واشنگتن و فراری دادن وی از افغانستان شده است.

گفتنی است عامل قتل عام غیرنظامیان افغان نیمه شب یکشنبه با خروج از پایگاه نظامی آمریکا در منطقه پنجاوی واقع در ولایت قندهار اقدام به تیراندازی به سوی سه خانه کرده و 16 نفر را کشت.