ابرکوه آماده استقبال از مسافران نوروزی/ نگاهی به بقاع متبرکه ابرکوه

به گزارش خبرنگار مهر، بقاع متبرکه ابرکوه به عنوان قطب های فرهنگی آماده استقبال از مسافران نوروزی هستند و در این گزارش نیز تلاش شده به معرفی امامزادگان ابرکوه و تمهیدات فراهم شده برای بازدید از این اماکن پرداخته شود.

امامزادگان و بقاع متبرکه مأمن و ملجأ مردم هستند و توجه خاص امام راحل به امامزادگان با این جمله که "ما می خواهیم که در پناه این بقاع متبرکه مردم در آرامش زندگی کنند" نشان از اهمیت این اماکن دارد.

وظیفه خاص دیگری نیز که از سوی رهبر معظم انقلاب با جمله "امامزادگان و بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شود" برای متولیان فرهنگ کشور تعریف شد که این امر نیز نشان از قابلیت های بسیار این بقاع در مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی علیه مردم ایران اسلامی دارد.

تعطیلات نوروزی فرصتی را برای استفاده مردم و به ویژه مسافران نوروزی فراهم کرده است که وقت بیشتری را برای استفاده از این فضاها اختصاص دهند.

ابرکوه 5 بقعه متبرکه دارد

شهرستان ابرکوه که از کهن شهرهای کشور به شمار می رود و قدمتی چند هزار ساله دارد، در دوران پس از اسلام از شهرهای مهم به شمار می رفت و با عبور و توقف امام رضا (ع) در این شهر در مسیر سفر از مدینه به مرو شهرتی بی نظیر یافت.

این شهرستان پنج بقعه متبرکه دارد که علاوه بر مردم ابرکوه، مردم سایر نقاط کشورمان نیز به این بقاع توجه ویژه نشان می دهند و حضور انبوه مسافران به ویژه در ایام نوروز در این بقاع نشان از وجود این اهمیت است.

امامزاده عباسعلی

امامزاده عباسعلی بنا به قول بزرگان و تاریخ ابرکوه از فرزندان یا نوادگان حضرت امام سجاد(ع) است و در روستای تاریخی مریم آباد که نامی نیز در شاهنامه فردوسی به نام میم دارد، قرار دارد.

روستای مریم آباد در فاصله دو کیلومتری شهر ابرکوه و در مسیر جاده اصلی ابرکوه به سمت شیراز قرار دارد که به واسطه موقعیت خاص خود همچنین امکانات و فضای سبز همجوار امامزاده عباسعلی مورد توجه خاص مسافران به ویژه در ایام نوروز است.

این امامزاده از قدیم مورد احترام و علاقه مردم بوده و در تمام ایام سال به خصوص در شب و روز جمعه، روزهای عید و مراسم مذهبی شاهد تجمع انبوه مردم در این محل هستیم.

این امامزاده امکانات خوبی را نیز برای مسافران فراهم کرده است که از جمله آنها می توان به چند اتاق به عنوان زائرسرا، پارک و فضای سبز و دو هزار متر مربع فضا سازی اشاره کرد.

امامزادگان سید احمد و سید محمود

امامزادگان سید احمد و سید محمود در شهر مهردشت در بخش بهمن ابرکوه قرار دارند.

سید احمد و سید محمود دو برادر از نوادگان امام موسی کاظم (ع) بودند که به شوق دیدار امام رضا (ع) راهی ایران شدند اما با تعقیب مأموران حکومتی در روستای مهرآباد به شهادت رسیدند و توسط اهالی در این محل به خاک سپرده شدند.

مرقد این امامزادگان در تمام اوقات و به خصوص در ایام نوروز شاهد حضور مشتاقان ولایت است.

امامزاده شهیدان

کافی است که در هنگام بازدید از سرو 4500 ساله ابرکوه که تمام مسافران نوروزی از آن دیدن می کنند، خیابان کنار سرو را دنبال کنید و روزی معنوی را در کنار این امامزاده بگذرانید.

این امامزاده مدفن دو تن از نوادگان بلافصل امام محمد باقر(ع) به نام مالک و محمود است که به دست طایفه رشیدیان از دست نشاندگان منصور دوانیقی در این محل به شهادت رسیدند.

سالانه هزاران نفر از مردم ابرکوه، استان یزد و سایر مناطق کشور به زیارت این امامزادگان واجب التعظیم می شتابند.

امامزاده احمد

بقعه متبرکه امامزاده سید تاج الدین نصرت معروف به امامزاده احمد از نوادگان امام جعفر صادق(ع) در مرکز شهرستان ابرکوه و در کنار خیابان اصلی شهر قرار دارد.

این امامزاده با توجه به موقعیت خاص خود همیشه شاهد حضور مردم و مسافران است که در ایام نوروز نمود بیشتری پیدا می کند.

امامزاده دختر موسی بن جعفر(ع)

بقعه متبرکه امامزاده دختر موسی ابن جعفر (ع) از نوادگان امام موسی ابن جعفر (ع) در اسفند آباد از توابع بخش بهمن ابرکوه قرار دارد.

این بقعه نیز مانند دیگر امامزادگان شهرستان مورد توجه مردم قرار دارد.

امامزادگان ابرکوه آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

مسئول اداره اوقاف و امور خیریه ابرکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود پنج بقعه متبرکه در شهرستان ابرکوه گفت: با تمهیدات انجام شده تمامی امامزادگان ابرکوه آمادگی کامل برای پذیرش مسافران نوروزی را دارد.

سید مهدی سیدی اظهار داشت: کلیه امامزادگان ابرکوه در قالب طرح آرامش بهاری آماده میزبانی از مسافران نوروزی هستند.

وی افزود: طرح آرامش بهاری از 28 اسفند تا 14 فروردین ماه در بقاع متبرکه شهرستان ابرکوه به اجرا در می آید.

سیدی با اشاره به اهداف برگزاری این طرح نیز اظهار داشت: هدف از اجرای طرح آرامش بهاری، تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی است که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: برخی از برنامه های این بقاع در ابرکوه شامل آماده سازی فضا برای شنیدن پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب همچنین گسترده شدن هفت سین قرآنی است.

سیدی افزود: اجرای برنامه های مدیحه سرایی و آماده سازی فضا برای پاسخگویی به مسائل شرعی مسافران نیز برخی دیگر از فعالیت های امامزادگان ابرکوه در این ایام است.

وی عنوان کرد: پذیرش زائر، تامین وسایل بهداشتی مورد نیاز زائران همچنین تأمین وسایل تفریحی و ورزشی در کنار امامزادگان نیز از دیگر برنامه های اداره اوقاف و امور خیریه ابرکوه است.

سیدی افزود: در راستای انجام کارهای فرهنگی همچنین کتابخانه های امامزادگان نیز به صورت فعال تری به ارائه خدمات می پردازند.

وی همچنین از ارائه خدمات مراکز فرهنگی قرآنی امامزاده احمد و امامزاده عباسعلی نیز در طی این ایام خبر داد.

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گزارش: رحیم میرعظیم