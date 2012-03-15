آمادگی البرز برای میزبانی از مسافران نوروزی

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای مانور آزمایشی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در استان البرز که پیش از ظهر امروز پنجشنبه برگزار شد، از آمادگی کامل این ستاد برای استقبال از مسافران نوروزی خبر داد.

وی در این خصوص گفت: چهار تیم گردشگری در طول ایام نوروز در مناطق طالقان، اشتهارد، جاده چالوس و برغان آماده ارائه خدمات به مسافران و معرفی جاذبه های گردشگری استان است.

افضلی افزود: یک دستگاه آمبولانس با تجهیزات کامل برای این ایام پیش بینی شده و سه پایگاه امدادی نیز در استان مستقر هستند.

معاون برنامه ریزی استاندار البرز همچنین از گشت ویژه تعزیرات حکومتی در طول تعطیلات نوروز خبر داد و تاکید کرد: این گشت به طور ویژه و در نقاط مختلف استان نسبت به موارد خلاف قانون و گرانفروشی برخورد می کند.

افضلی افزود: هلال احمر نیز در سه نقطه شهر کرج سه پایگاه برای راهنمایی مسافران نوروزی مستقر کرده است.

قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در استان البرز با اشاره به تردد حجم بالای خودرو در این استان یادآور شد: تمام جادههای دارای مشکل در استان نیز لکه گیری می شوند.