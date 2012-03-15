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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

یک مقام آلمانی:

اسرائیل باید شهرکسازی را متوقف کند

اسرائیل باید شهرکسازی را متوقف کند

یک سیاستمدار آلمانی با تاکید بر اینکه توقف شهرکسازی آنگونه که اسرائیل ادعا می کند پیش شرطی برای مذاکره با فلسطینیان نیست بلکه صرفا رعایت قوانین رایج بین المللی است بر لزوم توقف شهرکسازیهای غیر قانونی توسط رژیم اشغالگر قدس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "راینیشن پست" ،"سیگمار گبریل" رئیس حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان که به سرزمینهای اشغالی سفر کرده است از نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار توقف شهرکسازی شد.

وی اظهار داشت که  حمایت اروپاییان و آلمانیها از اسرائیل در حال حاضر به شدت از سیاستهای غیر قانونی شهرکسازی رژیم صهیونیستی رنج می برد.

نتانیاهو تاکید کرده است که برای پیشبرد مذاکرات با فلسطینیها آماده است اما هیچ پیش شرطی را نمی پذیرد.

"گبریل" همچنین تاکید کرد که توقف شهرکسازی از نظر من یک پیش شرط محسوب نمی شود بلکه صرفا رعایت قوانین متداول بین المللی است.
 

کد مطلب 1560687

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