به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه ای از گرد و غبار از مرزهای غربی به کشور، هم اکنون بیشتر سطح استان کرمانشاه در جبهه ای از گرد و غبار قرار گرفته است.

این پدیده چند روز پیش از طریق کشور عراق وارد شهرستان مرزی قصرشیرین شد و دید افقی در این شهرستان را تا سه هزار و 500 متر کاهش داد.

در حال حاضر براساس گفته های دیده بان سازمان هواشناسی مستقر در این شهرستان، دید افقی در قصرشیرین به کمتر از هزار متر رسیده است.

با ورود این سامانه، از چند روز پیش نیز زبانه هایی از این گرد و غبار وارد شهر کرمانشاه شد.

شهرستانهای روانسر و جوانرود نیز درگیر مسئله گرد و غبار شده اند و به نوعی زندگی مردم این شهرستانها را هم مختل کرده است.

کارشناسان هواشناسی ماندگاری این پدید را تا اواخر فردا اعلام کرده اند و براساس نظر این کارشناسان بارشهای چند روز آینده می تواند تا حد زیادی از مقدار آلودگیهای هوا بکاهد.

پزشکان اعلام کرده اند که افراد بیمار و مسن از عبور و مرور در فضای باز به شدت پرهیز کنند.

چند سالی است که پدیده گردو غبار استانهای غربی کشور را مورد هجمه خود قرار داده است.