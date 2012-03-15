سید مجتبی خیام نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق برنامه ریزیها در سال 91 بخش عمده ای از اعتبارات را به سمت پروژه های کاربردی توسعه ای اولویت دار بخش کشاورزی هدایت می کنیم.
وی ادامه داد: در نظر گرفتن یک اعتبار ویژه برای حمایت از تحقیقات خلاقانه، نوآورانه و مبتکرانه از دیگر برنامه های پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران است که دنبال می شود.
خیام نکویی گفت: برگزاری کنگره بین المللی ABRII، راه اندازی ویدئو کنفرانس وراه اندازی سیستم جامعIT از انتظارات ما برای آینده است که تحقق این امر دنبال می شود.
حمایت ویژه از پروژه های مهندسی ژنتیک دنبال می شود
رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران افزود: راه اندازی ساختمانهای در حال احداث پژوهشکده، حمایت ویژه از پروژه های مهندسی ژنتیک و راه اندازی گلخانه ترانس ژنتیک از دیگر برنامه ها است.
خیام نکویی ادامه داد: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، ظرفیتهای فراوانی دارد که باید زمینه های به فعلیت درآمدن این پتانسیلها را با همکاری بخشهای ذیربط فراهم کنیم.
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در کرج مستقر است و از مهمترین مراکز تحقیقاتی کشور و استان البرز محسوب می شود.
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