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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۸

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد اهواز شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد اهواز شد

اهوا - خبرگزاری مهر: سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح پنجشنبه برای سفری یک روزه وارد شهرستان اهواز شد و از خانه در حال ساخت هنرمندان اهواز دیدن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور افتتاح چندین پروژه فرهنگی هنری به استان خوزستان سفر کرده است.

این پروژه ها شامل افتتاح مجتمع فرهنگی هنری الوان (شوش)، افتتاح کتابخانه رشک (شوش)، افتتاح خانه فرهنگ (اندیمشک) و افتتاح مجتمع فرهنگی هنری کوی مدرس دزفول است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گام نخست از سفر خود از عملیات احداث خانه هنرمندان اهواز بازدید کرد. در این مراسم چند تن از هنرمندان و مسئولان پروژه به بیان سخنانی پرداختند و مشکلات بر سر راه خود را مطرح کردند.

خانه هنرمندان اهواز در شش طبقه جنب تالار آفتاب اهواز شهریورماه سال جاری توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کلنگ زنی شد.

تا لحظاتی دیگر مجتمع فرهنگی هنری الوان (شوش) توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح می شود.

حضور در جمع کاروانهای راهیان نور نیز یکی از برنامه های سفر حسینی به استان خوزستان است.
کد مطلب 1560701

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