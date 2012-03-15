طرح آرامش بهاری در 42 امامزاده آذربایجان شرقی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید شهاب‌الدین حسینی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اشاره به فرارسیدن ایام نوروز اظهار داشت: طرح آرامش بهاری امسال برای دومین بار در کشور و نیز در استان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در 42 بارگاه ملکوتی امامزادگان استان این طرح اجرا می‌شود و در 20 امامزاده مبلغان نیز حضور خواهند داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: در سه امامزاده استان نیز طرح بصیرت به صورت گسترده اجرا می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در پذیرایی از زائران و گردشگران نوروزی برنامه‌های فرهنگی گسترده تدارک دیده شده، افزود: در همین راستا کتاب 120 صفحه‌ای، نقشه معرفی امامزادگان و معرفی 42 امامزاده استان در این نقشه مورد توجه قرار دارد.

حسینی، از انتخاب مساجد و امامزادگانی در آذربایجان‌شرقی برای پذیرایی از میهمانان نوروزی خبر داد و گفت: این مساجد و بقاع متبرکه به صورت شبانه‌روزی فعال خواهند بود که در تبریز مساجد آیت‌الله انگجی، طوبی، سالار شهیدان، مسجد قدس، مسجد نبی‌اکرم، مسجد امام سجاد، امامزاده سید حمزه، امامزاده سید جمال، امام علی، علی ابن ابیطالب و مسجد کرامت در تبریز میزبان گردشگران برای اقامه نماز و ادای فرائض دینی خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌شرقی در ادامه با بیان اینکه در سایر شهرهای آذربایجان‌شرقی نیز امامزاده و مساجدی برای پذیرایی میهمانان تعیین شده است.

وی تصریح کرد: این طرح با اعتبار پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات ارتقای شاخص‌های فرهنگی در نظر گرفته شده و یکی از موضوعات مورد تاکید رهبری بوده است.