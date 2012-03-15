16 پایگاه مسافران فرهنگی گلستان را پذیرش می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با بیان اینکه سال گذشته پذیرای 90 هزار مسافر در مدارس استان بوده ایم افزود: این مدارس دارای امکانات مناسبی برای اسکان مسافران است.

وی اظهار داشت: اقدامات مناسبی جهت رفاه حال این عزیزان در طول ایامی که مهمان استان گلستان هستند صورت گرفته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز گفت: مدارس که خانه دوم دانش آموزان محسوب می شوند ، نقش بسزایی در ترغیب، تشویق و ایجاد انگیزه و اهمیت حضور در صحنه ها و عرصه های مختلف را در بین دانش آموزان و خانواده های آنها دارند.

علیرضا جمشیدی یادآور شد: به لطف الهی سالی را پشت سر گذاشتیم که سرشار از موفقیت های پی در پی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که نمونه بارز این پیروزی ها حماسه باشکوه حضور مردم بابصیرت ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند بود.

وی عنوان کرد: این درصد مشارکت که با حضور فراوان و دشمن شکن مردم ولایتمدار رقم خورد یک درصد مثال زدنی است که دشمن اصلأ در فکر و ذهنش چنین حضوری را متصور نداشت و بار دیگر آنها را با سردرگمی مواجه کرد.



جمشیدی افزود: ادبیات اوباما تا همین چندی پیش همواره به گونه ای بود که در موضع تهدید و اینکه هنوز همه گزینه ها روی میز است سخن به میان می آورد اما پس از خلق حماسه 12 اسفند و با توجه به اصرار رژیم صهیونیستی بر تأیید گزینه جنگ توسط اوباما، آنها به این نتیجه رسیدند که تنها گزینه دیپلماتیک را دنبال کنند.



وی با بیان اینکه محاسبات توهّم آمیز دشمن سبب اشتباهات پی در پی آنها می شود تأکید کرد: آنها ملت ولایتمدار و شهیدپرور ایران اسلامی را خوب نمی شناسند که تحت رهبری مدبرانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری و حرف شنوی مردم با بصیرت هرگونه توطئه ای را خنثی می سازند.