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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۰۹

اختصاصي مهر / تازه هاي ادب

ده كتاب تازه و سه فيلمنامه از " محمد علي گوديني " در كـــوره راه انتشار

محمد علي گوديني - نويسنده ، سه مجموعه داستان براي نوجوانان ، يك داستان با مضمون روستايي براي بزرگسالان ، يك مجموعه داستان با موضوع دفاع مقدس و سه مجموعه داستان با موضوعات كارگري و دو رمان با رويكرد اجتماعي آماده ي انتشار كرده است .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين نويسنده كتاب هاي جديد خود را در طول دهه ي اخير تاليف و به تازگي آماده ي انتشار كرده است ، اما به دليل مشكلات موجود در حوزه ي نشر كتاب ، فعلا در زمينه ي انتشار آثار ياد شده با هيچ ناشري وارد مذاكره نشده است .

به گزارش مهر ، محمد علي گوديني تعدادي ازاين داستان ها را در چند سال اخير از طريق نشريات ادبي منتشر كرده است . همچنين اين نويسنده به صورت مشترك با ذبيح الله رحماني يك فيلمنامه با عنوان چشم چشمه اي نوشته است ، فيلمنامه ي ديگري نيز به صورت مشترك با محمد رضا رحماني به مرحله ي تاليف رسانده است .

محمد علي گوديني ، فيلمنامه اي نيز با عنوان بادهاي پاييزي ، بر اساس داستاني كارگري از خود نوشته است .    

کد مطلب 156071

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