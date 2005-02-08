ده كتاب تازه و سه فيلمنامه از " محمد علي گوديني " در كـــوره راه انتشار

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين نويسنده كتاب هاي جديد خود را در طول دهه ي اخير تاليف و به تازگي آماده ي انتشار كرده است ، اما به دليل مشكلات موجود در حوزه ي نشر كتاب ، فعلا در زمينه ي انتشار آثار ياد شده با هيچ ناشري وارد مذاكره نشده است .



به گزارش مهر ، محمد علي گوديني تعدادي ازاين داستان ها را در چند سال اخير از طريق نشريات ادبي منتشر كرده است . همچنين اين نويسنده به صورت مشترك با ذبيح الله رحماني يك فيلمنامه با عنوان چشم چشمه اي نوشته است ، فيلمنامه ي ديگري نيز به صورت مشترك با محمد رضا رحماني به مرحله ي تاليف رسانده است .



محمد علي گوديني ، فيلمنامه اي نيز با عنوان بادهاي پاييزي ، بر اساس داستاني كارگري از خود نوشته است .