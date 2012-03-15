خیلی از استقلالی ها پشت در ماندند/ سوال اول ورزشگاه حافظیه: زمین رنگ شده؟

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت 15 امروز پنجشنبه به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد که تماشاگران شاهین بوشهر و استقلال از ساعت 8 وارد ورزشگاه شدند و قبل از ساعت 10 ظرفیت 14 هزار صندلی آن را پر کردند.

با این حال هنوز تعدادی از صندلی های اختصاص داده شده به هواداران تیم شاهین بوشهر خالی است که در صورت پرنشدن توسط هواداران این تیم در اختیار استقلالی ها قرار خواهد گرفت.

در حالی که درهای ورزشگاه از ساعت 10 به روی علاقمندان بسته شد، بیش از 4 هزار تماشاگر طرفدار استقلال پشت درهای ورزشگاه حافظیه مانده اند و نمی توانند این بازی را از نزدیک ببینند. این در حالی است که بیش از 10 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه استقلالی هستند.

اما مهمترین سوال تماشاگرانی که وارد ورزشگاه می شوند در مورد زمین چمن ورزشگاه حافظیه است که در روزهای گذشته به عنوان مهمترین سوال و ابهام این بازی مطرح شده است. با وجود مرمت بخش هایی از زمین که نیمه شب گذشته هم رنگ آمیزی شده است، برخی هواداران دو تیم این سوال را مطرح می کنند که آیا زمین رنگ سبز شده است؟

البته با وجود رسیدگی کامل به این زمین برای برگزاری مطلوب دیدار فینال جام حذفی، بازهم نقاط زرد رنگی از بالا در زمین دیده می شود که طبیعتا مربوط به فصل زمستان است. با این حال مسئولان شیرازی تلاش کردند با آب دادن به موقع و زدن غلطک نهایی، این زمین را برای برگزاری دیدار عصر امروز آماده کنند.