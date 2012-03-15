تظاهرات جنبش وال استریت علیه نامزد جمهوریخواه/رامنی هم جزو یک درصد سرمایه دار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، تظاهرات ضد سرمایه داری جنبش وال استریت آمریکا این بار گریبانگیر نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری شد.

بر این اساس مخالفان سرمایه داری در آمریکا که با نام "99 درصدی ها" شناخته می شوند با تجمع در مقابل محل جمع آوری کمکهای مالی برای "میت رامنی" علیه وی و دیگر سیاستمداران آمریکایی شعار دادند.

معترضان با در دست داشتن صورتکهایی که روی آنها تصاویر نامزدهای انتخاباتی و سیاستمداران حامی نظام ناعادلانه اقتصادی آمریکا نقش بسته بود، رامنی را هم جزو این افراد و تحت عنوان "یک درصدی ها" دانستند. هواداران جنبش وال استریت همچنین از فعالیتهای اقتصادی رامنی و تعلق وی به طبقه سرمایه دار جامعه آمریکا انتقاد کردند.

رامنی از جمله رقبای جمهوریخواه "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که توانسته در 5 ایالت آیداهو، ماساچوست، اوهایو، ورمانت و ویرجینیا از سایر رقیبان خود پیشی بگیرد و در این در حالی است که ریک سنتروم جدی ترین رقیب رامنی توانسته در ایالت های داکوتای شمالی، اوکلاهاما و تنسی به پیروزی برسد.

گفتنی است جنبش ضدسرمایه داری آمریکا از روز هفدهم سپتامبر 2011 از وال استریت که به عنوان مرکز مالی نیویورک شناخته می شود آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.