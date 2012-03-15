رانندگان امانت های الهی را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر حضرت آیت الله جوادی آملی ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس پلیس راهور و معاونان این پلیس اظهار داشت: در آستانه تحویل سال 91 مردم به فکر تحول دل هستند اما باید بدانیم که تا بالغ نشویم نه مشکلات راهور حل می شود و نه مشکلات جامعه؛ اولین شرط بلوغ فکری است . کسی که نابالغ است در صلاحیت تکلیف قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: اگر از فردی که بلوغ شناسنامه ای او 15 یا 16 سال باشد ببرسیم که بالغ شده اید یعنی چه؟ می گوید نمی دانم تا وقتی که دور خورشید قرآن و عترت حرکت نکنیم کودک هستیم . اگر فردی 50 سال سن داشته باشد یعنی زمین 50 بار دور آفتاب گشته است نه اینکه این فرد توانسته است 50 معرفت را کسب کند.

این مرجع تقلید و استاد اخلاق با اعلام اینکه برنامه های پلیس راهور برای مهد کودک است تاکید کرد: با ضبط گواهینامه ، ابطال آن یا جریمه نمی توان گفت فردی جان خود را حفظ کند اما وقتی به این فرد بگوییم که خانواده خود و دهها نفر را عزادار نکن او امکان دارد به این موضوع توجه کند. سالانه چند هزار نفر در فروردین کشته می شوند و باید یک برنامه ریزی مناسبی برای خردمند کردن بخشی ازجامعه که کودک هستند انجام شود. با کسی تعارف نداریم و نمی شود از روی بی عقلی چند خانواده را عزادار کرد. اگر دور شمس دین نچرخیم نابالغیم.

آیت الله جوادی آملی با اعلام اینکه عمر هر فرد محصول حرکت اوست گفت: یکی عمرش را برای ورزش خرج می کند اما ورزش حرفه نیست. چگونه حرکت کردن در جامعه بسیار با امنیت است. فردی اتوبوس گونه حرکت می کند و پس از 20 سال فعالیت اسقاط می شود اما عده ای نیز همانند درخت بوده و پس از 20 سال حاصل تلاش خود را می بیند.

وی ادامه داد: اگر فردی سراغ حوزه و دانشگاه رفت همانند درخت عمل کرده است و هر کسی که تنها به ورزش روی آورده باشد پس از مدتی به آهن قراضه تبدیل شده و به انواع بیماریها دچار می شود.

این استاد اخلاق با اشاره به تلاش پلیس برای کاهش حوادث چهارشنبه سوری تصریح کرد: شهر و کشور در چهارشنبه آخر سال آرام بود و پلیس بسیار تلاش کرد که به مردم بگوید خودشان را آتش نزنند.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه مشکل ما اخلاق است افزود: بخشی از نیروها قدرت درک ندارند و برخی نیز قدرت تحریک ندارند عده ای هستند که مجاری ادراکی آنها خوب کار می کند اما قدرت تحرک ندارند عده ای نیز هستند که دست و پای آنها باز است اما قدرت درک ندارند. عده ای نیز وجود دارند که هر دو جهت ادراکی و تحریکی مشکل دارند البته عده ای هستند که هم خوب می فهمند و هم خوب تصمیم می گیرند که این افراد عالمان هستند.

وی با اشاره به اینکه 7 تا 8 میلیون پرونده در دادگاهها وجود دارد و این امر موجب شده است که صدها نفر در بند بوده و میلیاردها تومان بودجه صرف این امر شود اظهار داشت: مشکل مردم الفبای دین است. کسی که با الفبای دین در دنیا شوخی کند در قبر نیز الفبای دین را فراموش می کند. در قبر مشکل فقهی نمی پرسند و اگر الفبای دین را در دنیا تمرین نکنیم آنها قطعا فراموش می شود. متاسفانه بخش وسیعی از مردم در مهد کودک هستند. همه ما باید در لحظه تحویل سال دور شمس دین بپرخیم نه اینکه فقط یک سال به سنمان با چرخش زمین به دور خورشید اضافه شود.

وی از مردم خواست که جان خود را که امانتی الهی است حفظ کنند و تاکید کرد: آبرو و فرزندان امانتی الهی هستند که باید بکوشیم آنها را حفظ کنیم. در سفرهای نوروزی نیز باید تلاش کنیم تا امنیت خودمان و دیگران حفظ شود.

آیت الله جوادی آملی در پایان به بحث بیداری اسلامی در منطقه اشاره کرد و افزود: باید به عنوان مرکزی که بیداری اسلامی و غرب نیمه بیدار به آن توجه دارد کاری کنیم که باز هم الگو باشیم.