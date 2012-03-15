  1. استانها
  2. تهران
۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

کردبچه:

تفکیک جنسیتی مرکز علمی کاربردی ورامین الگویی برای سایر دانشگاههاست

تفکیک جنسیتی مرکز علمی کاربردی ورامین الگویی برای سایر دانشگاههاست

ورامین - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین اظهار داشت: طرح تفکیک جنسیتی این مرکز الگویی برای سایر دانشگاههاست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کردبچه شامگاه چهارشنبه در دیدار با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افزود: مرکز علمی کاربردی ورامین اولین مرکز آموزش عالی کل کشور است که طرح تفکیک جنسیتی را اجرا کرد و امروز الگویی برای بسیاری از دانشگاهها و مراکز دیگر شده است.

وی بیان کرد: اجرای طرح تفکیک جنسیتی هر ترم ۲۰۰ میلیون ریال هزینه اضافی به این مرکز تحمیل می کند اما این هزینه پذیرفته شده و به آن اعتقاد داریم.

این مسئول ادامه داد: امروز ارتباط خوبی با تهران برقرار شده و در مرحله اول ۱۸۰ دانشجو برای ما در نظر گرفته شد که ۱۰۰ نفر از آنان ثبت نام کردند و در حال حاضر مرکز ورامین موقعیت ممتازی در خارج از شهرستان دارد.

وی یادآور شد: در هیئت امنا یک مجموعه ۱۳ هزار متری با طراحی یک مرکز دانشگاهی مصوب شده و اعضای شورای شهر، رئیس شورا، شهردار و همه اعضا دست در دست هم نهادند تا واگنهای این قطار روی ریل قرار گرفته و با هماهنگی به حرکت در آید تا این مرکز دانشگاهی در آینده ای نزدیک جزو برترین مراکز علمی کاربردی کل کشور  قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1560728

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها