تفکیک جنسیتی مرکز علمی کاربردی ورامین الگویی برای سایر دانشگاههاست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کردبچه شامگاه چهارشنبه در دیدار با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افزود: مرکز علمی کاربردی ورامین اولین مرکز آموزش عالی کل کشور است که طرح تفکیک جنسیتی را اجرا کرد و امروز الگویی برای بسیاری از دانشگاهها و مراکز دیگر شده است.

وی بیان کرد: اجرای طرح تفکیک جنسیتی هر ترم ۲۰۰ میلیون ریال هزینه اضافی به این مرکز تحمیل می کند اما این هزینه پذیرفته شده و به آن اعتقاد داریم.

این مسئول ادامه داد: امروز ارتباط خوبی با تهران برقرار شده و در مرحله اول ۱۸۰ دانشجو برای ما در نظر گرفته شد که ۱۰۰ نفر از آنان ثبت نام کردند و در حال حاضر مرکز ورامین موقعیت ممتازی در خارج از شهرستان دارد.

وی یادآور شد: در هیئت امنا یک مجموعه ۱۳ هزار متری با طراحی یک مرکز دانشگاهی مصوب شده و اعضای شورای شهر، رئیس شورا، شهردار و همه اعضا دست در دست هم نهادند تا واگنهای این قطار روی ریل قرار گرفته و با هماهنگی به حرکت در آید تا این مرکز دانشگاهی در آینده ای نزدیک جزو برترین مراکز علمی کاربردی کل کشور قرار خواهد گرفت.