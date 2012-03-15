به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح سامانه تلویزیون دیجیتال مراکز مازندران، گلستان، خراسان شمالی، آبادان و کیش صبح امروز 25 اسفندماه با حضور عزت‌الله ضرغامی، علی عسکری معاون توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما، علی دارابی معاون سیما، اردشیر زابلی‌زاده مدیر شبکه‌ خبر، محمدتقی سهرابی مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و دیگر مدیران و برنامه‌سازان در ساختمان پخش جدید رسانه ملی برگزار شد.



در ابتدای این مراسم با مرکز مازندران ارتباط برقرار شد. در این ارتباط آیت‌الله طبسی گفت: مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به آقای ضرغامی دارند چراکه ایشان هر آنچه را که لازم بود، انجام دادند. مردم حضور پرشوری در روز انتخاب داشتند. همانطور که مقام معظم رهبری تأکید کردند مردم در انتخابات سنگ تمام گذاشتند. همچنین آقای ضرغامی نیز در رسانه ملی برای شرکت مردم در این روز پرشکوه سنگ تمام گذاشت.



در بخش دیگری از مراسم در این ارتباط استاندار مازندران اشاره کرد: حضور گسترده مردم و هنرمندان پاسخ کوبنده‌ای در انتخابات بود و ما توانستیم مشت محکمی به رسانه‌های استکباری بزنیم.



وی در ادامه افزود: گرچه سازمان صدا و سیما به لحاظ بودجه با مشکلاتی روبرو است اما امروز شاهد دیجیتالی شدن این مرکز شدیم.



در ادامه با مرکز آبادان ارتباط برقرار شد. حجت‌الاسلام محمدی امام جمعه آبادان گفت: امروز روز ارزشمندی برای این مرکز است و از این اتفاق خجسته خوشحال هستیم و از آقای ضرغامی و همکاران‌شان قدردانی می‌کنیم. چراکه باعث رشد کمی و کیفی مرکز آبادان شدند.



همچنین حجت‌الاسلام موسوی امام جمعه خرمشهر در بخش دیگری از این ارتباط افزود: امروز رسانه در جهان حرف اول را می‌زند و ما شاهد تلاش شبانه‌روزی و خدمات رسانه ملی به مردم هستیم که جای قدردانی از دوستان صدا و سیما دارد.



بعد از صحبت‌های امام جمعه خرمشهر عبدالکریم شولی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس سامانه دیجیتال این مرکز را افتتاح کرد. در بخش دیگری از این ارتباط دوربین‌های صدا و سیما به سراغ مرکز خراسان شمالی رفتند.



مهدوی مدیر صدا و سیمای این مرکز یادآور شد: انتخابات مجلس شورای اسلامی خیلی پرشور برگزار شد و مردم مشارکت زیادی در این امر داشتند. امروز خوشحالیم که سامانه تلویزیون دیجیتال این مرکز نیز افتتاح می‌شود.



پدر شهید زیبایی در پایان سامانه این مرکز را افتتاح کرد. در بخش دیگری از این مراسم با مرکز کیش ارتباط برقرار شد. کیا مدیر صدا و سیمای این مرکز اشاره کرد: آرزوی دیرینه مرکز کیش افتتاح این سامانه بود چراکه برای دریافت فرکانس‌ها با مشکلات زیادی روبرو بودند.



آزادی‌خواه یکی از جانبازان این مرکز به همراه پدر شهید علی تابش سامانه این مرکز را افتتاح کردند. در بخش پایانی با مرکز گلستان ارتباط برقرار شد. احمدی مدیر صدا و سیمای این مرکز گفت: مردم استان گلستان مشارکت 80 درصدی در روز انتخابات داشتند و خدا را شاکریم که این اتفاق افتاد.



قناعت استاندار مرکز گلستان نیز افزود: گلستان ایرانی کوچک است. این استان به لحاظ مشارکت مردم در انتخابات رتبه اول را کسب کرد.



در ادامه مراسم فرزند شهید اسحاق حسینی نیز گفت: امروز عصر ارتباطات است و باید به دنبال ارتقا باشیم. افتتاح سامانه تلویزیون دیجیتال در این مرکز گام برجسته‌ای بود.



در پایان این مراسم عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما گفت: ما تلاش کردیم تا مراکز به صورت مستقل رشد کنند و تحت پوشش سامانه دیجیتال قرار بگیرند.



وی ادامه داد: این سیستم پیشرفته است و در تعداد محدودی از کشورهای دنیا برقرار است. من از تلاش‌های آقای طهماسبی معاون استان‌ها قدردانی می‌کنیم که با مدیریت خوب مراکز را هدایت می‌کند. همچنین آقای دارابی معاون سیما، آقای صوفی معاون صدا و آقای سرافراز معاون برون‌مرزی تلاش‌های زیادی برای صدا و سیما کرده‌اند.



ضرغامی یادآور شد: در حوزه سیاسی هم کارهای ارزشمندی انجام شده است. مردم با اعتماد به شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران به هزاران شبکه‌های اهریمنی غلبه کردند و این غلبه را با حضور در انتخابات نشان دادند.



ضرغامی در پایان این مراسم افزود: مردم همیشه پشتیبان رهبر معظم انقلاب اسلامی و انقلاب هستند.