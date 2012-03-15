حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه روزهای پایانی سال شهروندان در امر خانه تکانی در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.



وی ادامه داد: مصرف آب در پایان سال به دلیل خانه تکانی افزایش پیدا می کند که شهروندان برای جلوگیری از افت فشار و جلوگیری از اسراف در مصرف صحیح آب نسبت به گذشته بیشتر دقت کنند.



نوری با بیان اینکه دین اسلام به امر صرفه‌جویی در مصرف آب بسیار تاکید کرده است، اضافه کرد: شهروندان استان البرز در سنت حسنه خانه تکانی در استفاده از آب طبق مبانی اسلامی رفتار کنند.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: رعایت شهروندان در مصرف آب سبب جلوگیری از افت فشار خواهد شد.



نوری افزود: تمام تلاش و کوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز این است که در روزهای پایانی سال مشکلی در آبرسانی شهر به وجود نیاید که این امر نیازمند همکاری مردم است.