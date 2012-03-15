55 ناظر مسکن و اشتغال در کمیته امداد خراسان شمالی فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: درراستای اجرای پایدار طرحهای اشتغال و مقاوم سازی واحدهای احداثی مددجویان، 55 ناظر مسکن و اشتغال با این نهاد همکاری می کنند.

امان الله حسین پورافزود: این ناظرین در زمینه های مختلف بر اجرای طرحها و ساخت و ساز واحد های مسکونی مددجویان کمیته امداد امام (ره) و پیگیری آزاد شدن اقساط واحد مسکونی در خراسان شمالی نظارت کامل دارند.

وی یادآورشد: هر ناظرمسکن به طور میانگین بر 50 واحد مسکونی نظارت دارد و علاوه بر آن برای هر شهرستان به طور جداگانه یک مسئول مسکن برای شناسایی خانواده های نیازمند احداث مسکن تعیین شده است.

حسین پور همچنین گفت: ناظرین طرح اشتغال نیز به صورت ماهیانه بر کلیه مشاغل مردانه و زنانه، دامپروری، قالی بافی و کشاورزی نظارت می کنند.

بازدید مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی از شیرخوارگاه بهزیستی شیروان



مدیر کل ثبت احوال خراسان شمالی با حضور در یکی از شیرخوارگاه بهزیستی این استان، به کودکان آنان عیدی داد.

مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق جمعی از کارکنان این اداره کل، با حضور در شیرخوارگاه حضرت فاطمه(س) بهزیستی شیروان، از بخش های مختلف این شیرخوارگاه دیدن کرد.

در این بازدید جعفر گلزاری مبلغ چهارمیلیون ریال در قالب خرید اسباب بازی به کودکان شیرخوارگاه اهداء کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان بهزیستی، شیرخوارگاه را قطعه ای از بهشت دانست و افزود: خدمت به فرزندان مهر بهزیستی ارزش بالایی دارد و این خدمت در مقابل تمامی تلاش های انسان در زندگی قابل مقایسه نیست.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی در این بازدید از آمادگی این اداره کل برای ارائه هرگونه خدمات در امور کودکان مربوط شیرخوارگاه خبر داد.

ساعات بازدید از موزه های خراسان شمالی اعلام شد



معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی ساعات بازدید از موزه های این استان را اعلام کرد.



علی وحدتی گفت: در ایام نوروز91، موزه های این استان از ساعت8:30 الی 19 جهت بازدید علاقه مندان دایر خواهد بود.



وی افزود: در شش ماهه اول سال 91 به جز ایام نوروز نیز موزه های استان از ساعت 9 صبح الی 17 ودر 6ماه دوم از ساعت 9 صبح الی 16 دایر خواهد بود.

وحدتی تعداد موزه های این استان را شامل 6موزه دانست وافزود: موزه باستان شناسی ومردم شناسی در مجمعوعه فرهنگی مفخم، موزه اسناد ونسخ خطی در ایینه خانه در شهرستان بجنورد، موزه حمام وتاریخ شهر فاروج در شهر فاروج، موزه حمام وتاریخ شهر جاجرم در شهر جاجرم و قلعه جلاالدین درشهرستان گرمه واقع شده است.