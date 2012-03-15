هفت میلیون زائر میهمان حرم رضوی در ایام نوروز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ممتاز، ظهر پنجشنبه در نشست خبری پیرامون تشریح برنامه های و تمهیدات معاونت اماکن متبرکه در ایام نوروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مدت بیست روزهشتصد هزار نفر ساعت کار توسط قریب به25 هزار نفر از پرسنل و خدام به زائران خدمات ارائه می دهند.

وی با اشاره به این مطلب که اوج خدمت رسانی در اماکن متبرکه در ایام نوروز و لحظه تحویل سال است، بیان داشت: به منظور ارائه خدمات بهتر به زائرین در ایام نوروز نیروها و پرسنل حرم رضوی از 27 اسفند تا 12 اسفند به صورت ویژه و فوق العاده به ارائه خدمات می پردازند.

90 درصد فضای اماکن متبرکه برای حضور زائران آماده شده است

ممتاز افزود: به منظور ارائه خدمات و سهولت در رفت و آمد زائرین و مجاورین در لحظات تحویل سال 90 درصد فضای اماکن متبرکه ویژه حضورجمعیت و 10 درصد فضاهای اماکن متبرکه برای تردد زائرین و مجاورین در نظر گرفته شده است.

وی با اقدامات انجام شده در حوزه برگزاری ویژه برنامه تحویل سال در حرم رضوی، سخنرانی مقام معظم رهبری و ایام نوروز در معاونت اماکن متبرکه آستان قدس رضوی اشاره کرد و افزود: تشکیل ستاد ویژه ایام نوروز، بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه های نوروزی سال گذشته و برنامه ریزی مستمر دو ماهه در جهت برگزاری مراسم با شکوه تحویل سال نو در حرم رضوی، از جمله اقدامات معاونت اماکن متبرکه آستان قدس رضوی در ایام نوروزاست.

تدارک مکان های خانوادگی برای زائران در لحظات تحویل سال

وی از تدارک مکان هایی برای حضور زائران به صورت خانوادگی در لحظات تحویل سال نو اشاره کرد و افزود: رواق های دار الولایه، دارالحجه، شیخ حر عاملی، شیخ طوسی، صحن جمهوری اسلامی، صحن غدیر، هدایت، کوثر، جامع رضوی از جمله مکان های ویژه تردد خانوادگی در لحظه تحویل سال است.

ممتاز ادامه داد: صحن های آزادی، شبستان های علوی، گرم، صحن مسجد جامع گوهر شاد، صحن رضوان ویژه برادران و رواق های غدیر، کوثر، دارالاجابه، دارالحکمه، دارالهدایه شبستان های مسجد گوهرشاد و صحن انقلاب اسلامی ویژه خواهران است.

وی همچنین از همه زائرین خواستار رعایت نظم و انضباط، همکاری با پرسنل و خدمه ملبس، به همراه نداشتن وسایل غیر ضروری، عدم همراه داشتن دوربین و عکسبرداری و فیلمبرداری شد.

گشت های ویژه برای ساماندهی تردد در حرم

معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی ادامه داد: ساماندهی وضعیت تردد، تشکیل گشت های ویژه "بصیر، هدایت، هادی و طاهر" ، برپایی جلسات توجیهی برای 25 هزار نیروی انسانی به منظور خدمت رسانی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای ایام نوروز در حرم رضوی است.

وی تصریح کرد: پذیرایی از 200هزار نفر در مهمان سرای حضرت، ارتقاء خدمات کفشداری ها ، نگهداری و تحویل 20میلیون جفت کفش در کفشداری های در ایام نوروز، نظافت و غبار روبی صحن ها، تحویل چادر به اقلیتهای دینی و زائرین خارجی به میزان 10هزار قواره چادر از جمله خدمات در نظر گرفته شده به زائرین در ایام نوروز است.

ممتاز به گسترش خدمات نگهداری امانات در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: دریافت یک میلیون و 300هزار مورد وسایل، دریافت 5 هزار مورد نقدی، دریافت 58 هزار طلا و جواهر، ساماندهی اشیا و وسایل پیدا شده به میزان 20 هزار مورد از جمله خدمالت در نظر گرفته شده در گسترش ارائه خدمات در بخش امانات است.

راه اندازی 21 پایگاه فوریت های پزشکی در حرم رضوی

وی اظهار داشت: با همکاری دارالشفا امام(ع) اقدام به ایجاد و راه اندازی 21 پایگاه فوریت های پزشکی به همراه 9 دستگاه آمبولانس در حرم مطهر رضوی، ارائه خدمات امدادی به زائرین در راه مانده و مددجو از جمله اقدامات امدادی است که در ایام نوروز پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری آستان قدس رضوی دریافت گل نذوراتی به ویژه از شهر های شمالی کشور داشته است، گفت: گل آرایی و گیاه آرایی ویژه حوزه اماکن متبرکه از 25 اسفند ماه لغایت 12 فروردین ماه 91 با استفاده از 20هزار بوته و شاخه گل و 4 هزار گلدان از برنامه های گل آرایی حرم رضوی است.