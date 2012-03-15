  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

فرودگاه مهرآباد اعلام کرد:

تدابیر ویژه برای ارائه خدمات ویژه شبانه‌روزی به مسافران نوروزی

تدابیر ویژه برای ارائه خدمات ویژه شبانه‌روزی به مسافران نوروزی

همزمان با فرودگاههای سراسر کشور، در ایام نوروز فرودگاه مهر آباد نیز تمهیدات ویژه ای را برای ارائه خدمات شبانه روزی به مسافران در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام نوروز، مدیر فرودگاه یا جانشین وی با حضور در محل کار خود، آماده پاسخگویی و رسیدگی به امور مربوط خواهد بود.

همچنین با هماهنگی واحد های مختلف کارکنان فنی و عملیاتی ، اطلاعات پرواز و مدیران ترمینالها در محل خدمت خود حضور یافته به ارائه خدمات به مسافران در حوزه های کاری خود مشغول خواهند بود.

با دستور اکید وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان شرکت ها ی هواپیمائی نیز با استقرار در ترمینالها به درخواستهای مسافران نوروزی پاسخ خواهند داد.

نمایندگان ادارات کل گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی هم به منظور اطلاع رسانی مناسب در باره اماکن تاریخی ، گردشگری و هتل ها در ترمینالهای ورودی مهر آباد استقرار خواهند یافت.

کد مطلب 1560748

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها