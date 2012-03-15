به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام نوروز، مدیر فرودگاه یا جانشین وی با حضور در محل کار خود، آماده پاسخگویی و رسیدگی به امور مربوط خواهد بود.

همچنین با هماهنگی واحد های مختلف کارکنان فنی و عملیاتی ، اطلاعات پرواز و مدیران ترمینالها در محل خدمت خود حضور یافته به ارائه خدمات به مسافران در حوزه های کاری خود مشغول خواهند بود.

با دستور اکید وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان شرکت ها ی هواپیمائی نیز با استقرار در ترمینالها به درخواستهای مسافران نوروزی پاسخ خواهند داد.

نمایندگان ادارات کل گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی هم به منظور اطلاع رسانی مناسب در باره اماکن تاریخی ، گردشگری و هتل ها در ترمینالهای ورودی مهر آباد استقرار خواهند یافت.