بيمه وكالت هم تصويب شد // شهروندان با پرداخت حق بيمه از بيمه وكالت بهره مند مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر جمال كريمي راد در نشست هفتگي در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود : قوه قضاييه در جهت حفظ حقوق شهروندان موضوع بيمه وكالت را مطرح و بر اساس آن توافقي با بيمه مركزي صورت داده است كه اين اقدام به نوعي در دنيا كم نظير است .

كريمي راد در خصوص ميزان حق بيمه اي كه مردم بايد بابت حق وكيل پرداخت كنند و ديگر جزييات آن ، توضيحي نداد و گفت : ميزان دقيق حق بيمه اي كه مردم بايد بابت حق وكاله وكيل به بيمه پرداخت كنند را بايد از مسئولان بيمه مركزي سئوال كنيد.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه افزود : با وجود اينكه طي سالهاي گذشته امكان دسترسي مردم به وكيل آسان تر شده اما كماكان با با مشكل كمبود وكيل در كشور مواجه هستيم كه بايد فكر اساسي دراين خصوص صورت گيرد .

وي به حضور و نتيجه بررسي گزارشگران سازمان ملل در ايران اشاره كرد و گفت : اين گزارشگران از زندان اوين و دادگاه خانواده بازديد كردند و وضعيت زندانها و دادگاه خانواده و همچنين مقررات مربوط به زنان را مناسب توصيف كرده اند اما اكثر اين گزارشگران پس از خروج از ايران صبحتهايي بر خلاف آنچه كه در ايران مطرح كرده اند را عنوان مي كنند .

كريمي راد تصريح كرد : گزارشگران سازمان ملل كه به منظور بررسي وضعيت خشونت عليه زنان به ايران سفر كرده بودند در مصاحبه با يكي از خبرگزاريها مواردي را عنوان كرده اند كه به هيچ عنوان صحت ندارد .

وي گفت : گزارشگران سازمان ملل مسئله حضانت و طلاق زنان در ايران را ابهام دار دانسته اند در حالي كه قوانين مربوط به طلاق و حضانت كودك به صورت دقيق و شفاف است و ابهامي در اين مسائل وجود ندارد و حمايت از زنان به صورت جدي در ايران رعايت مي شود .

سخنگوي قوه قضاييه دغدغه رييس قوه قضاييه و مقام معظم رهبري را بحث اطاله دادرسي در دادگاهها ذكر كرد و گفت : در حال حاضر دادسراها در ساعت 9 صبح فعاليت خود را آغاز مي كنند اما در جهت رفع بحث اطاله دادرسي مقرر شده تا دادسراها از اين پس در ساعت 8 صبح فعاليت خود را آغاز نمايند تا اين امر بتواند تا حدودي از حجم پرونده ها بكاهد .

كريمي راد در پاسخ به سوال خبرگزاري فرانسه در خصوص جاسوسان هسته اي گفت : پرونده 3 نفر از متهمان اين پرونده در دادگاه تحت رسيدگي است و پرونده يك نفر ازمتهمان نيز در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي است و اتهام اين افراد نيز به نوعي با مسئله انرژي اتمي در ارتباط است .

وي در ادامه درباره دستگيري يكي از كاركنان شعب تشخيص گفت : اين فرد به اتهمام اعمال نفوذ دستگير شده و پرونده در حال رسيدگي است .

وي درباره خودداري دستگاه قضايي از اعلام اسامي متهمان زمين خواري گفت : معرفي كردن محكومان به نوعي يك محكوميت است واين امر بايد با حكم دادگاه صورت گيرد و رييس قوه قضاييه نيز تاكيد كرده است تا قاعده تشريح در خصوص افرادي كه حقوق شهروندان را تضييع مي كنند ايجاد شود و افرادي كه محكوميتشان قطعي مي شود اسامي آنان اعلام گردد اما در اين خصوص محدوديت قانوني وجود دارد .

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سئوالي در خصوص بودجه قوه قضاييه در سال 84 گفت : بودجه اي كه در سال 84 تاكنون مشخص شده تا حدودي مناسب است كه اميدواريم اين ميزان با عنايت مجلس شوراي اسلامي به تصويب نهايي برسد .