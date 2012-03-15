از آرامش دانشور در خاک تا تب تند بدهی نمایشگاه کتاب به ناشران خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، روز آغازین آخرین هفته سال 90 با اعلام اسامی برگزیدگان نوزدهمین جایزه کتاب فصل آغاز شد و طی آن «ترانه علیدوستی» بازیگر سینما با نخستین ترجمه خود از یک مجموعه داستان کوتاه نوشته «آلیس مونرو» نویسنده کانادایی توانست عنوان نویسنده تقدیر شده در این حوزه را به خود اختصاص دهد.عنوان این کتاب «رویای مادرم» و ناشر آن مرکز است که علیدوستی توانست با آن در بخش «ادبیات و زبان‌های دیگر» به عنوان شایسته تقدیر دست یابد. این بازیگر جوان سینما که ترجمه کتاب مونرو نخستین تجربه او در زمینه ترجمه به زبان فارسی است، توانست گوی سبقت را از مترجمان پیشکسوتی مانند بهمن فرزانه و سیروس ذکاء برباید و برای نخستین بار برنده یک جایزه ادبی هم بشود.

اسناد ایرانی کتابخانه‌های هند شناسایی می‌شود

اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز در هفته جاری و پس از بازگشت از سفر خود از هندوستان خبر از امضای تفاهمنامه همکاری میان ایران و هندوستان در زمینه نسخ خطی داد و گفت: بر اساس این تفاهمنامه قرار است در آینده نزدیک همکاری میان کارشناسان ایرانی و هندی برای مرمت و احیای نسخ خطی کتابخانه‌های بزرگ و مهمی مانند یوفی و حیدرآباد و برخی دیگر از کتابخانه‌های ایالتی هند افزایش یابد.

وی به بازدید خود از آرشیو ملی هندوستان اشاره کرد و با اشاره به اسناد مهمی که از سال 1679 میلادی در موضوعات مختلف در آن نگهداری می‌شود و برخی از آنها نیز به زبان فارسی است، از سفر رئیس آرشیو ملی هندو به کشورمان در دهه دوم اردیبهشت ماه سال آینده و برگزاری جشن روز ملی سند و میراث مکتوب در نوزدهم همین ماه (اردیبهشت 91) خبر داد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در عین حال به درخواست همکاری آرشیو ملی هند با این سازمان اشاره کرد و گفت: قرار است در یک پروژه عظیم تمامی اسناد فارسی موجود در آرشیو ملی هندوستان را فهرست‌نویسی کنیم.

صلاحی همچنین به بازدیدش از موسسه آسیایی کلکته که توسط یک فرد هندی انگلیسی تبار تاسیس شده و دارای بیش از 40 هزار جلد کتاب که 7000 جلد آن به زبان فارسی است، اشاره و از برنامه کتابخانه ملی کشورمان برای همکاری تنگاتنگ با این موسسه فرهنگی در زمینه‌های مختلف خبر داد.

وی که از دانشگاه همدرد هندوستان که دارای بیش از 6000 جلد نسخه خطی فارسی در حوزه طب سنتی و اسلامی است، نیز بازدید کرده است، گفت: قرار شد بخشی مجزا در وب‌سایت کتابخانه ملی برای معرفی آثار حوزه طب سنتی و اسلامی طراحی و تدوین شود تا فهرست و اطلاعات مربوط به نسخ مربوطه را در دانشگاه همدرد در این پورتال قرار دهیم.

اعلام برگزیدگان جایزه هفت اقلیم

بر اساس اعلام نظر هیات داروان این دوره از این جشنواره در بخش مجموعه داستان از «ایستادن زیر دکل فشار قوی» نوشته داود غفارزادگان تقدیر به عمل آمده و «خواب با چشمان باز» اثر ندا کاووسی‌فر به عنوان مجموعه داستان برتر انتخاب شد.

در بخش رمان از رمان «قاراچوبان» نوشته مرتضی کربلایی‌لو و «زیر آفتاب خوش خیال عصر» اثر جیران گاهان تقدیر به عمل آمد و «آتش به اختیار» اثر محمدرضا بایرامی به عنوان کتاب سال بخش رمان انتخاب شد.

بایرامی به عنوان برگزیده بخش رمان، پس از دریافت جایزه‌اش گفت: امیدوارم در برنامه‌ها و جایزه‌های ادبی‌مان، بنا را بر ادبیات بگذاریم که اگر چنین کردیم، خشتی کج نخواهد شد و می‌توانیم بنای ادبیاتمان را درست بسازیم. ولی این اتفاق سال‌هاست که در کشور ما نمی‌افتد. با خود فکر می‌کردم که جوایز ادبی چه کمکی به ادبیات ما می‌کنند. پاسخش این است که واقعا نمی‌توان سهم تاثیرگذار پررنگی برای جوایز در نظر گرفت.

دانشور در خاک آرام گرفت

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر سیمین دانشور نویسنده شهیر ایرانی و همسر جلال آل احمد نیز در هفته جاری با حضور جمعی از نویسندگان و اهالی قلم در روز یکشنبه 21 اسفند‌ماه برگزار شد.

در این مراسم که با سخنرانی بهمن دری، غلامرضا امامی و علی دهباشی همراه بود حضور برخی چهره‌های سیاسی و هنری و نیز نوینسدگان قابل توجه بود.

جواد مجابی، سیمین بهبهانی، داریوش شایگان، احسان نراقی، بهمن فرمان آرا، احمد مسجدجامعی، فریبرز رئیس دانا، مصطفی رحماندوست، محمود معتقدی، هرمز همایون پور، علیرضا زرگر، رضا عامری، محمدعلی بهمنی، سهیل محمودی، سهراب هادی، مسعود جعفری، غلامرضا امامی، سیدمحمود دعایی از جمله مهمترین چهره‌هایی بودند که برای این مراسم به تالار وحدت آمدند.

پیکر دانشور پس از مراسم تشییع در مقابل تالار وحدت تهران در مقبره شماره 31 ردیف 150 قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) تهران و در همسایگی شادروان ستار داداش‌پورهریس بازیگر سینما و کشتی‌گیر فقید به خاک سپرده شد.

کمی دورتر از مزار بانوی داستان‌نویسی ایران، شمس آل‌احمد برادر زنده‌یاد جلال‌آل‌احمد همسر دانشور در خاک خفته است. همچنین در همین نزدیکی جواد ذوالفقاری، فریدون مشیری، عبدالحسین زرین‌کوب، محمود ورشوچی، مهری ودادیان، مهین شهابی، اسماعیل ارژنگ، احمد تفضلی، سیف‌الله داد و دیگر هنرمندان فقید کشورمان آرام گرفته‌اند.

خداحافظی قبادی از نمایشگاه کتاب

در هفته اخیر همچنین حمید قبادی معاون اجرایی 6 دوره اخیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از این سمت برکنار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قبادی که از دوره نوزدهم به عنوان معاون اجرایی این نمایشگاه فعالیت می‌کرد، با حکم بهمن دری رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از این سمت برکنار شد و جای خود را به داریوش رضوانی مدیرکل سابق ارشاد چهار محال و بختیاری داد.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی مدیران اجرایی نمایشگاه کتاب تهران در سال 91 را منصوب کرد که بر این اساس داریوش رضوانی - که چندی پیش جای قبادی را در سمت مشاور اجرایی این معاونت هم گرفته بود - به عنوان معاون اجرایی این نمایشگاه انتخاب شده است.

همچنین بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، نیکنام حسین‌پور به سمت جانشین معاونت اجرایی و حسین صفری به عنوان مدیر اجرایی این نمایشگاه منصوب شده است.

بدهی میلیاردی نمایشگاه کتاب به ناشران خارجی

بدهی 605 میلیارد یورویی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به ناشران خارجی نیز خبر جنجال برانگیز دیگری بود که در هفته گذشته منتشر شد.

28 اسفندماه (3 روز دیگر) آخرین مهلت ثبت‌نام ناشران خارجی در بخش‌ بین‌الملل نمایشگاه کتاب تعیین شده و هنوز چند روزی برای اعلام آمادگی و ثبت‌نام آنها فرصت باقی است، ولی به نظر می‌رسد در قیاس با سال گذشته و حتی سال‌های دورتر در همین روزها، تعداد ناشران کمتری ثبت‌نام کرده‌اند.

مشکل از آنجایی آغاز شده است که نمایشگاه کتاب تهران در دوره بیست و چهارم (اردیبهشت ماه سال 1390) بدهی‌ای که شنیده می‌شود 6.5 میلیون یورو است به ناشران خارجی شرکت‌کننده در این نمایشگاه دارد، ولی با گذشت نزدیک به یک سال، هنوز این مبلغ پرداخت نشده است. این رقم مربوط به فروش ارزی کتاب در نمایشگاه بیست و چهارم است که هنوز مبلغ کتاب‌های فروخته شده ـ که در اصل هزینه آن را خریداران در نمایشگاه پرداخت کرده‌اند ـ در اختیار ناشران کتاب‌ها قرار نگرفته است.

بدهی 6.5 میلیون یورویی که به قیمت هر یورو 1500 تومان دولتی، معادل 9 میلیارد و 750 میلیون تومان است، این آسیب را به شدت متوجه نمایشگاه کتاب سال آینده می‌کند که با شرکت نکردن ناشران بزرگ خارجی به ویژه در حوزه آموزشی و دانشگاهی، بخش بین‌الملل در ابهام قرار گیرد و یا کم‌رونق برگزار شود.

این رقم که می‌توانست در ماه‌های گذشته و پس از پایان نمایشگاه در اردیبهشت سال جاری به مرور پرداخت شود، امروز در حالی هنوز تسویه نشده است که نوسانات قیمت ارز و بالا رفتن قیمت دلار و یورو نسبت به نیمه اول سال باعث شده تا این مشکل جدی‌تر شود و هزینه‌های بیشتری را به کشور تحمیل کند. همچنین از سوی دیگر مساله چگونگی مبادله این رقم در شرایط فعلی که مبادلات بانکی جهانی با ایران با چالش‌هایی مواجه است، مشکل را دوچندان کرده است.

ناشران خارجی که هر ساله در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کرده‌اند، امسال نیز تمایل خود را برای شرکت چه به دست‌اندرکاران نمایشگاه و چه نمایندگان رسمی خود در ایران و یا انجمن‌های مربوطه اعلام کرده‌اند، ولی این حضور را منوط به تسویه بدهی قبلی می‌دانند و بخش‌های مالی این ناشران، شرکت در نمایشگاه کتاب تهران را در صورت تسویه نشدن بدهی قبلی، مقرون به صرفه ندانسته بلکه کاری با ریسک بالای مالی می‌دانند.

در حالی که بیشتر کتاب‌ها از انگلستان به مقصد ایران و نمایشگاه کتاب بارگیری می‌شود و زمانی بین 2 تا 3 هفته برای حمل و نقل باید در نظر گرفته شود و همچنین ناشران خارجی نیز فرصتی را برای آماده‌سازی کتاب‌ها و تحویل به شرکت‌های بسته‌بندی و حمل و نقل احتیاج دارند، زمان چندانی باقی نمانده است. همچنین این کتاب‌ها مدت زمانی را برای ترخیص در ایران نیاز دارند و نمایندگان ایرانی نیز باید کتاب‌ها را دریافت کرده و پس از آماده‌سازی به نمایشگاه کتاب برسانند که به اذعان برخی نمایندگان ناشران خارجی در ایران، در سال‌های گذشته این موقع کتاب‌ها در راه لندن به تهران بوده‌اند.

در گذشت خبرنگار نخستین مصاحبه با حضرت امام(ره)

در گذشت و تشیع پیکر عبدالمحمد روحبخشان مولف، پژوهشگر و روزنامه‌نگار فقید نیز از دیگر وقایع ادبی هفته گذشته بود.

عبدالمحمد روح بخشان که سال 1317 متولد شد، ساعت 1 بامداد روز 22 اسفند در سن 73 سالگی دار فانی را وداع گفت.

او تحصیلکرده رشته حقوق و ادبیات فرانسه بود و همچنین دوره آموزشی باستان شناسی و تاریخ را در سوئیس گذرانده بود.

روح‌بخشان سال‌ها به کار روزنامه‌نگاری مشغول بود و نخستین مصاحبه خود را با امام راحل (ره) در پاریس انجام داد که در کیهان آن روزگار به چاپ رسید.

وی بعدها در مرکز نشر دانشگاهی مشغول به کار شد و به ویراستاری و همچنین انتشار مجله لقمان به زبان فرانسه پرداخت.

از زنده‌یاد روح‌بخشان آثار فراوانی بر جای مانده است که از آن میان می‌توان به هفتصد مقاله در نشریات مختلف و کتاب های تألیفی و ترجمه مانند جلوه‌های هنر پارسی، مقدمه‌ای برتصحیح تذکره الاولیای عطار، ویرایش و ترجمه یونانیان و بربرها، فرنگ و فرنگی در ایران، ایران فتحعلیشاهی، ویراستاری کلیله و دمنه براساس کتابتی نویافته از قرن سیزدهم و ... اشاره کرد.