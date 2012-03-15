فعالیتهای "هنری" کانون های مساجد در راستای انتقال مفاهیم اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره تلاش و نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای کانون فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی اظهار داشت: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در حوزه تفکر، آگاهی و بصیرت و رشد فکری بسیار موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در عرصه های مختلف گام های موثری برداشته اند، تصریح کرد: فعالیت های فرهنگی کانون های مساجد همانند گردهمایی مسئولان کانونها در روز 9دی چیزی جز بصیرت و تشخیص درست این مجموعه نیست و این نشانگر اوج تلاش و توانایی فکری کانون فرهنگی وهنری مساجد است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه اعضای کانون های فرهنگی و هنری ولایت مدار و در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت می کنند، گفت: اگر در حوزه فرهنگی محور و مدار روحانیت باشد هیچوقت آسیب نمی بینیم.

وی افزود: پرورش دو بال جسم و فکر انسان را در مسیر درست پایدار حفظ می کند زیرا اگر جوانی از نیروی جسمی خوبی برخوردار باشد اما در زمینه فکر رشدی نداشته باشد دشمن بر آن غالب و تسلیم تفکرات باطل خواهد شد.

جعفری گفت: ماندگاری فعالیت های هنری بیشتر است زیرا هنر در قلب انسان نهادینه می شود پس کانون های فرهنگی و هنری مساجد باید به سمت فعالیت های هنری و استفاده از قالب های هنری برای انتقال مفاهیم اسلامی و نهادینه کردن آن حرکت کنند و این حرکت نیازمند همت مسئولین فرهنگی است تا یک نهضت فراگیر در کانون های فرهنگی و هنری مساجد ایجاد شود و زمینه برای تولید فراهم شود.

وی افزود: امیدوارم در سال 91 کانون های فرهنگی و هنری با رویکرد تولید مفاهیم ارزشی و دینی با بهره گیری از قالب هنر و با کیفیت بخشیدن به برنامه های فرهنگی و تحقق اهداف مقام معظم رهبری فعالیت های خود را آغازکند.

وی افزود: تلاش کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی در حوزه استعداد یابی و پرورش استعداد های درخشان یک امر لازم و ضروری است زیرا پرورش این استعداد ها باعث تربیت جوانان در عرصه های مختلف قرآنی، فیلمسازی، نویسندگی و ارائه نوآور های فرهنگی به جامعه می شود.

جعفری اذعان داشت: کانون های فرهنگی و هنری در طول 19 سال عمر خود درعرصه تربیت انسان های برجسته گام های خوبی برداشته اما در عرصه تولید اگرچه جلوه هایی در این زمینه متجلی است ولی از حد مد نظر فاصله دارند.

وی افزود: تلاش در زمینه تولید و ارائه کتاب، نرم افزار در موضوعات مختلف دینی با هدف تاثیر گذاری در فرهنگ جامعه در کانون های فرهنگی وهنری لازم است و کانون ها باید دست به تولید بزنند.

دراختتامیه جشنواره تلاش و نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای کانون فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی از 12 اثر برگزیده تقدیر به عمل آمد.