به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح پنجشنبه در نشست شورای فنی استانداری بوشهر اظهار داشت: آسیب‌های موجود در برخی از پروژه‌های عمرانی به عدم نظارت صحیح مربوط می‌شود و نظارت صحیح و دقیق بر پروژه‌ها باعث خواهد شد این پروژه‌ها وضعیت مطلوب‌تر و کیفیت مناسب‌تری داشته باشند.

وی ادامه داد: اجرای پروژه‌های عمرانی تاثیر بسیار زیادی در روند توسعه استان دارد و ناظران پروژه‌های عمرانی نیز باید با عملکرد مناسب اعتماد مردم به نظام مهندسی و فنی را جلب کنند.

استاندار بوشهر خواستار استفاده از مهندس یا کارشناس عمران در مجموعه مدیریتی بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها از سال آینده شد و افزود: مرجع رسیدگی و توجه به امورات فنی و کارشناسی استان بوشهر شورای فنی است.

وی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی باید به اهمیت شورای فنی استانداری که نقطه نهایی توجهات به امور کارشناسی و فنی است را درک کنند.

جهانبخش ادامه داد: استفاده از مشاوران فنی در دستگاه‌های اجرایی نقش بسیار مهمی خواهد داشت و فرهنگ‌سازی برای داشتن کارت مهارت فنی با یک شیب ملایم انجام شود و آموزش‌های لازم در این زمینه صورت گیرد و افراد دارای کارت مهارت از اولویت و ارزش بیشتری برخوردار باشند.

وی به لزوم حضور ناضر مقیم در محل پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: ناظران باید به این امر توجه جدی داشته باشند.