حدود 79 درصد پروژه هاي افتتاحي استان در دهه مبارك فجر امسال عمراني است

به گزارش خبرگزاري مهر ، غلامرضا بينات گفت: از مجموع 416 پروژه عمراني و اقتصادي تعداد 331 پروژه، عمراني است و سرمايه گذاري براي افتتاح و راه اندازي اين پروژه ها بالغ بر 320 ميليارد ريال بوده است.

وي افزود : اين پروژه ها علاوه بر بهره مند ساختن 126 هزار و 552 خانوار، موجب اشتغالزايي دو هزار و 125 نفر مي شود.

بينات با اشاره به نرخ بيكاري در استان خاطرنشان كرد: با توجه به ميزان جمعيت استان و جمعيت فعال استان شاخص نرخ بيكاري در استان 14 درصد محاسبه شده است.

وي يادآور شد: اكثر بيكاران استان فاقد حرفه و مهارت شغلي هستند.

معاون برنامه ريزي و اداري ، مالي استاندار گلستان اضافه كرد : از مجموع 140 هزار نفر نيروي ثبت نام شده در اداره كار استان ، 100 هزار نفر فاقد مهارت شغلي هستند.

بينات خاطرنشان كرد: براي كاهش شاخص نرخ بيكاري در استان بايد در راه توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و ايجاد مهارت در بين بيكاران تلاش كرد.

وي با اشاره به تلاش براي گنجاندن استان در ليست استانهاي محروم يادآور شد: چنانچه استان گلستان در زمره استان هاي محروم كشور قرار گيرد؛ مي توان از اعتباراتي كه به مناطق محروم تعلق مي گيرد بهره مند شد.