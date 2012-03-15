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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

افتتاح بخش آی سی یو بیمارستان شهدای تبریز

افتتاح بخش آی سی یو بیمارستان شهدای تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: بخش آی سی یو بیمارستان شهدای تبریز با حضور امام جمعه تبریز و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، این بخش شامل اتاق ایزوله ، 12 تخت بیمار و تجهیزات جدید مراقبت های ویژه است که 750 میلیون تومان برای آن هزینه شده است. 

آیتالله محسن مجتهد شبستری در مراسم  بهره برداری از این بخش گفت: بر اساس تعالیم اسلام وجود سه رکن فقیه عالم،‌ طبیب بصیر و حاکم خیر در جامعه اسلامی ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: پزشک باید علاوه بر داشتن توانمندی های علمی، مورد اعتماد و دلسوز نیز باید باشد.
 
وی تاکید کرد: در حالی که می توان با یک نسخه بیمار را درمان کرد، نباید پزشکان بیماران را وادار به رجوع مکرر نمایند.
 
آیت الله مجتهدشبستری یادآور شد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های بسیار خوبی در زمینه های مختلف به ویژه پزشکی حاصل شده و خدمات دولت در این زمینه چشمگیر است.
 
وی، تجهیز بخش های پیشرفته بیمارستانی از جمله "آی. سی. یو" را ضروری دانست و گفت: بیمارستان های استان باید به شکلی ارتقا یابند که در سطح کشور اول باشند.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم در این مراسم گفت: بیمارستان شهدای تبریز فرسوده است و برنامه بازبینی و بازسازی تمام بخش های آن در دستور کار این دانشگاه قرار دارد.

علیرضا یعقوبی اظهار داشت: این بیمارستان در اصل آسایشگاه مسلولین بوده و فضایی مناسب برای ایجاد بیمارستان نبوده که به دلیل اجبار موجود شکل بیمارستان به خود یافته است.

وی اظهار کرد: به دلیل فرسودگی بافت این بیمارستان از سال جاری ترمیم بخش های فرسوده و ایجاد بخش های جدید آغاز شده است.

وی گفت: بیمارستان شهدا بیمارستان تخصصی ارتوپدی بوده و روزانه بیماران بدحال زیادی را پذیرش می کند.

یعقوبی اضافه کرد: بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان ها اهمیت فوق العاده ای دارد و نبود این بخش در بیمارستان شهدا موجب شده بود تا شانس بهبودی بسیاری از بیماران بدحال کاهش یابد.
کد مطلب 1560760

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