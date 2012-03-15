تلاش بی نتیجه غرب برای آرام کردن افغانها/ بی اعتباری ناتو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ" در مطلبی نوشت: در زندگی روزمره افغانها حس نفرت از نیروهای بیگانه افزایش پیدا کرده است. آنها دیگر به غربیها اعتماد ندارند. جنایاتی از قبیل توهین به مقدسات اسلامی و کشتار جمعی غیر نظامیان افغانی توسط یک سرباز آمریکایی نگرانی غربی ها برای تشدید نا آرامیها در این کشور را به شدت افزایش داده است. غرب اخیرا اعتبار خود در بین مردم افغانستان را به شدت از دست داده است.

نویسنده در ادامه به مواردی از صحنه هایی که نفرت افغانها از نیروهای خارجی را نشان می دهد اشاره کرده و نوشت: مثلا یکی از کارکنان امنیتی افغان به یک مترجم جوان که برای خارجیها کار می کرد این انتقاد را وارد کرده که تو خجالت نمی کشی برای این بی دینها کار می کنی.

یکی دیگر از کارکنان امنیتی افغانستان هم بر این عقیده است که نیروهای خارجی همان انسانهایی هستند که بدبختی را برای ما آورده اند وما باید همه آنها را بکشیم.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: از زمان کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان افغان توسط یک سرباز آمریکایی نفرت افغانها از نیروهای خارجی ملموس تر شده است. هر افغانی که با یک نیروی خارجی برخورد می کند اولین سوالی که از او می کند این است که آیا تو یک آمریکایی هستی؟

این روزنامه آلمانی در ادامه با اشاره به اینکه آرامش نسبی بعد از قتل عام غیر نظامیان توسط یک سرباز آمریکایی بر افغانستان فعلا حاکم است اما در عین حال این آرامش را فریبنده عنوان کرده و نوشت: شورای علمای اسلامی که حکومت در کابل را در امور مذهبی مشاوره می دهند هشدار داده اند که هیچ کس نمی تواند زمانی که ملت افغانستان انتقام می خواهند جلوی آنها را بگیرد. مسئولیت این اقدام وحشیانه تنها بر عهده غربی ها است.موضعی مشابه این در بین سیاستمداران افغانی نیز به چشم می خورد.

روز سه شنبه گذشته نمایندگان سنای افغانستان پارلمان را ترک کرده و چندین ساعت روبروی ساختمان مجلس اعتراض خود علیه اقدام وحشیانه آمریکاییها را اعلام کردند. رئیس مجلس سنای افغانستان هم در سخنانی اظهار داشت که آمریکاییها جنایاتی بدتر از شوروی سابق را در حق افغانها مرتکب شده اند.

وی همچنین اظهار داشت: اگر افغانها یک جنبش آزادی بخش را آغاز کنند ما هم در جناح آنها قرار خواهیم گرفت. قاتلان آمریکایی باید در دادگاه افغانستان محاکمه شده و اعدام شوند.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: حکومتهای غربی تلاش می کنند تا با اقدامات بحران زای فشرده شرایط افغانستان را آرام کنند. آنها به مردم افغانستان تسلیت گفته از آنها معذرت خواهی کردند و مرتبا تاکید می کنند که عاملین این جنایت را به سزای عملش می رسانند. اما افغانها دیگر به غربیها اعتماد ندارند.



