پیام تسلیت رئیس جمهور به مناسبت در گذشت سیمین دانشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت سیمین دانشور، آثار گرانسنگ وی را از ماندگارترین ذخیره‌های گنجینه معارف کشور معرفی کرد.

متن پیام تسلیت دکتر محمود احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا الیه راجعون



درگذشت نویسنده فرهیخته و اندیشمند، روانشاد خانم سیمین دانشور موجب تاثر و تالم فراوان گردید.

این مرحومه از شخصیت‌های ادبی و فکری معاصر بود که همواره عمر هنری خود را صرف دفاع از ارزش‌های متعالی نمود و آثار گرانسنگ ایشان بی تردید از ماندگارترین ذخیره‌های گنجینه معارف کشور ماست.

اینجانب با عرض تسلیت به بازماندگان ایشان و جامعه ادب فارسی، امیدوارم شاهد استمرار و اثرگذاری افکار و اندیشه‌های این بانوی فرزانه در کشور باشیم. علو درجات آن مرحومه را از درگاه ذات باری تعالی مسالت می‌نمایم.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهوری اسلامی ایران

