اجرای طرح امنیت و آرامش/ دستگیری خرده فروشان مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی شهرستان قم در راستای طرح امنیت و آرامش و برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر با انجام اقدامات پلیسی، منازل تعدادی از متهمین در سطح بخش شناسایی شد.



ماموران انتظامی شهرستان قم پس از هماهنگی قضایی از تعداد ۶باب منزل بازرسی کردند.



در این رابطه هشت نگه دارنده مواد مخدر، دو ولگرد و یک مشمول غایب دستگیر و مقادیری از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد و همچنین ۱۵دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شد.



دستگیری سارق داخل خودرو در قم و اعتراف به هفت فقره سرقت



ماموران پلیس آگاهی استان قم یک نفر را به اتهام سرقت داخل خودرو دستگیر کردند.



برابر گزارش واصله از کلانتری ۱۶قم مبنی بر یک فقره سرقت داخل خودرو ماموران انتظامی بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.



ماموران پس از رسیدن در صحنه سرقت، سارق به هویت معلوم را شناسایی و دستگیر کردند.



در تحقیقات و بازجویی صورت گرفته متهم به سرقت مبلغ یکصد و چهل هزار تومان وجه نقد، دو عدد فلش، سه قبضه چاقو، یک عدد سوئیچ پراید، یک دستگاه گوشی تلفن همراه، تعدادی مدارک و همچنین هفت فقره سرقت از داخل خودرو اعتراف کرد.



در این خصوص کلیه مالباختگان شناسایی و پرونده به همراه متهم به دادسرا ارسال و متهم با قرار قانونی روانه زندان شدند.



دستگیری سارقان توسط پلیس قم



در راستای اجرای طرح ویژه ارتقا امنیت اجتماعی، ماموران انتظامی شهرستان قم، نسبت به اجرای این طرح در مناطق از قبل تعیین شده اقدام کردند.



در اجرای این طرح ۹نفر متهم به اتهام سرقت ازجمله کیف زن، موتورسیکلت، ‌کیف قاپ، ساختمان نیمه کاره، کش رو زن، اموال مسروقه اماکن خصوصی، منزل و سایر عناوین دستگیر شدند.



متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.



خرده فروشان مواد مخدر دستگیر شدند



ماموران انتظامی شهرستان قم پنج نفر از خرده فروشان مواد مخدر را دستگیر کردند.



ماموران انتظامی شهرستان قم در راستای ارتقا امنیت اجتماعی در خصوص برخورد با خرده فروشان مواد مخدر با هماهنگی قضایی استان به مکانهای از قبل شناسایی شده اعزام شدند.



پس از اعزام ماموران در مکان‌های معلوم در بازرسی از منازل مته‌مان مقادیری از انواع مواد مخدر و پنج نفر از خرده فروشان مواد مخدر دستگیر شدند.