بازداشت تعدادي از متخلفين و متقلبين در آزمون دستياري پزشكي

دكتر رياض در گفت وگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با اعلام اين مطلب گفت : به دنبال بررسي هايي كه كميسيون اصل 90 مجلس دراين باره انجام داد، بروز تخلف در آزمون دستياري سنوات گذشته محرز شد كه حكايت از وجود جرياني فاسد در روند برگزاري اين آزمون دارد و اين موضوع ديروز در نامه اي كه به عنوان اتمام حجت ازسوي كميسيون اصل 90 مجلس به آقاي پزشكيان وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كه رونوشت آن به رييس جمهور نيز ارسال شد، اعلام گرديد.

رييس كميته فرهنگي اجتماعي كميسيون اصل 90 مجلس گفت : در اين نامه، از وزير بهداشت خواستيم برگزاري اين آزمون به بهار سال آينده موكول شود تا فضايي سالم براي برگزاري آن ايجاد شود و از اين طريق شاهد جوي آرام براي جامعه پزشكي كشور باشيم .



رياض با تاكيد بر اينكه ما براي يك بار هم كه شده است با جديت و قاطعيت تا از بين بردن مفسده در برگزاري آزمون دستياري پيش خواهيم رفت، ادامه داد : بايد سيستمي سالم براي برگزاري آزمون دستياري پزشكي و ديگر آزمونها اتخاذ شود و براي اين كار دبيرخانه و كادر اجرايي نيز مورد ارزيابي دقيق قراربگيرند تا مشكلات مشابه ايجاد نشود.

اين خبردرحالي منتشر مي شود كه وزير بهداشت تاكنون وجود تخلف و تقلب در آزمون دستياري پزشكي را رد كرده و از برگزاري آزمون دستياري پزشكي سال 83 در اوايل اسفند خبرداده بود، كميسيون اصل 90 مجلس بارها از وزير بهداشت خواسته است تا زمان تعيين تكليف تخلف در آزمون سال گذشته از برگزاري آزمون دستياري پزشكي امسال خودداري كند و آن را به تعويق بيندازد.

عارف معاون اول رييس جمهوري نيز در هفته هاي گذشته در پاسخ به سئوالي در اين زمينه اعلام كرده بود درباره آزمون دستياري پزشكي با مسعود پزشكيان مذاكره مي كند .

گفته مي شود در يكي از جلسات هيات وزيران در هفته گذشته نيز رييس جمهور با اشاره به موضوع آزمون دستياري پزشكي از وزير بهداشت خواسته است اين موضوع را هرچه سريعتر خاتمه دهد.