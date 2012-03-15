همکاری بانکها با صنعتگران سبب توسعه صنعت و اشتغال پایدار می شود

سید وحید مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همکاری بانک ها با صنعتگران سبب توسعه صنعت و اشتغال پایدار می شود.



وی ادامه داد: تاکنون 164 پروانه بهره برداری نیز صادره شده که بیش از دو هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری و چهار هزار اشتغال صورت گرفته است.



معاون برنامه ریزی و توسعه صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: 249 طرح صنعتی برای دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ سه هزار و 300 میلیارد ریال بوده که از این تعداد 200 مورد آن تشکیل پرونده شده و به بانک ها معرفی شده است.



صدور 156 مجوز تاسیس واحد صنعتی



مرتضوی افزود: مجوز تاسیس 165 واحد تولیدی با امکان جذب سرمایه 13 هزار میلیارد ریالی در قالب فعالیت واحدهای صنتی صادر شده است.



معاون برنامه ریزی و توسعه صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: قرار است که این واحدهای صنعتی تا پایان سال 93 با ایجاد اشتغال مستقیم بالغ بر 12 هزار نفر به بهره برداری برسند.

