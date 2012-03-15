  1. استانها
  2. البرز
۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

مرتضوی:

همکاری بانکها با صنعتگران سبب توسعه صنعت و اشتغال پایدار می شود

همکاری بانکها با صنعتگران سبب توسعه صنعت و اشتغال پایدار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و توسعه صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: همکاری بانکها با صنعتگران سبب توسعه صنعت و اشتغال پایدار می شود.

سید وحید مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همکاری بانک ها با صنعتگران سبب  توسعه صنعت و اشتغال پایدار می شود.

وی ادامه داد: تاکنون 164 پروانه بهره برداری نیز صادره شده که بیش از دو هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری و چهار هزار اشتغال صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: 249 طرح صنعتی برای دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ سه هزار و 300 میلیارد ریال بوده که از این تعداد 200 مورد آن تشکیل پرونده شده و به بانک ها معرفی شده است.

صدور 156 مجوز تاسیس واحد صنعتی

مرتضوی افزود: مجوز تاسیس 165 واحد تولیدی با امکان جذب سرمایه 13 هزار میلیارد ریالی در قالب فعالیت واحدهای صنتی صادر شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه صنعتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: قرار است که این واحدهای صنعتی تا پایان سال 93 با ایجاد اشتغال مستقیم بالغ بر 12 هزار نفر به بهره برداری برسند.
 

کد مطلب 1560771

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها