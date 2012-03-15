به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدار فینال جام حذفی بین استقلال و شاهین از ساعت 15 امروز در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می شود، سکوهای ورزشگاه به طور مساوی بین طرفداران دو تیم تقسیم شده است. حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* برخی تماشاگران استقلال با ورود از روی توری های ویژه کنار زمین خود را به داخل زمین رساندند که با ورود نیروی انتظامی به جایگاه خود بازگشتند.

* به نظر می رسد کنترل دقیقی روی بازرسی تماشاگران هنگام ورود صورت نگرفته چرا که تا قبل از شروع بازی بارها مواد محترقه به داخل زمین پرتاب شد.

* در حالی که مسئولان قصد داشتند برخی صندلی های تماشاگران شاهین را به استقلالی ها بدهند از این کار منصرف شدند و شاهینی ها که برخی تماشاگران پرسپولیس را هم کنار خود دارند، نیمی از ورزشگاه را به خود اختصاص داده اند.

* تماشاگران پرسپولیسی به محض ورود به ورزشگاه و مستقر شدن در جایگاه شاهینی ها به تشویق علی دایی پرداختند.

* دو تیم استقلال و شاهین ساعت 13:30 وارد زمین شدند و در بین بازیکنان استقلال اندرنیک تیموریان بیشتر از سایرین مورد تشویق قرار گرفت. این در حالی است که تیموریان به علت مصدومیت نمی تواند در این دیدار به میدان برود.