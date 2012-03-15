بازدید از موزه تاریخ طبیعی قم در ایام نوروز رایگان است

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از اقدامات سازمان در نوروز، تهیه بیش از 10هزار بروشور آموزشی با موضوع حفاظت از طبیعت و توزیع آن بین خانواده‌ها، مسافران و زائران استان قم است.



وی گفت: ‌ نصب پلاکارد بر سر درب اداره کل، پاسگاههای محیط بانی وموزه تاریخ طبیعی وهمچنین میادین شهری از دیگر اقدامات سازمان است.



توزیع بیش از ۲۰هزار کیسه زباله با درج شعار زیست محیطی



رکنی ادامه داد: ‌ تهیه و توزیع بیش از ۲۰ هزار کیسه زباله با درج شعار زیست محیطی و آرم اداره‌کل در بین‌خانواده‌ها، ‌ زائران و مسافران نوروزی در پارکهای عمومی، بوستانهای شهری، اماکن مذهبی و مراکز پرجمعیت توسط اداره کل حفاظت از محیط زیست استان قم از دیگر اقدامات سازمان در ایام نوروز است.



مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان قم با اشاره به اینکه بازدید از موزه تاریخ طبیعی در تعطیلات نوروزی و روز انس با طبیعت رایگان است، افزود: در تعطیلات نوروزی در روز سیزده فروردین موزه تاریخ طبیعی در دو نوبت صبح و عصر پذیرای علاقمندان و مسافران نوروزی به صورت رایگان است.



وی بیان کرد: ‌ از دیگر برنامه‌های اداره کل در این روز برگزاری مسابقات زیست محیطی و اجرای تئا‌تر و پانتومیم است که با همکاری تشکل زیست محیطی حریم سبز برای کودکان و نوجوانان وهمچنین اهداء جوایز ارزنده به برندگان در پارک شهید بنیادی انجام می‌گیرد.



برگزاری مسابقه زیست محیطی درمیان خانواده‌ها در روز انس با طبیعت



وی گفت: معرفی خانواده سبز و برگزاری مسابقه زیست محیطی در میان خانواده‌ها در روز انس با طبیعت و اهداء هدایا و لوح تقدیر و همچنین اهدا بلیط رایگان بازدید از موزه تاریخ طبیعی از برنامه‌های دیگر سازمان در ایام نوروز است.



رکنی بیان کرد: ‌از دیگر برنامه‌های اداره کل در روز انس با طبیعت که در پارک شهید بنیادی و موزه تاریخ طبیعی با همکاری تشکل حریم سبز انجام می‌شود، توزیع بسته‌های آموزشی وکیسه‌های زباله میان مسافران وخانواده‌هایی است که این روز را دراین مکان سپری می‌کنند.



وی گفت: همچنین با معرفی خانواده‌های سبز و دوستدار طبیعت و اهدای جوایز و لوح تقدیر به خانواده‌هایی که در خصوص حفاظت از محیط زیست و جمع آوری زباله در روز ۱۳ فروردین تلاش و مشارکت داشتند، از آن‌ها قدردانی خواهد شد.



وی با اشاره به عدم تعطیلی اداره کل در تعطیلات نوروز افزود: ‌ گشت و نظارت دائم وشبانه روزی در پارک‌ها، ‌ بوستان‌ها، عرصه‌ها و مناطق طبیعی استان از دیگر اقداماتی است که در ایام نوروز انجام می‌گیرد.



نظارت شبانه روزی ماموران اجرایی از مناطق حساس



مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان قم بیان کرد: از دیگر برنامه‌های اداره کل در ایام تعطیلات نوروزگشت، کنترل و نظارت دائم مأموران اجرایی وگارد محیط زیست در مناطق وعرصه‌های طبیعی به صورت شبانه روزی به منظور حفاظت از مناطق حساس و زیستگاههای حیات وحش استان وجلوگیری از تخریب اکوسیستم‌های طبیعی نظیر منطقه حفاظت شده پلنگ دره، منطقه شکار ممنوع حوض سلطان، دشت مسیله ومناطق کوهستانی اطراف شهر کهک، همچنین کنترل و نظارت دائم در پارک‌ها، ‌ بوستان‌ها واماکن عمومی بوده است.



وی گفت: ‌در ایام نوروز به شکوائیه‌های مردمی از طریق تلفن ۱- ۲۶۰۲۹۸۰ به صورت شبانه روزی رسیدگی می‌شود.



وی ادامه داد: اداره کل در ایام نوروز به شکوائیه‌های شهروندان از افراد سودجو و واحدهای آلاینده که موجب تخریب محیط زیست و نگرانی شهروندان می‌شوند رسیدگی خواهند کرد.



رکنی بیان کرد: ‌در نوروز بیش از سه هزار بسته آموزشی به مساجد، امامزاده‌ها و سایر اماکن عمومی اهدا می‌شود.



وی گفت: ‌اداره کل حفاظت از محیط زیست استان قم در ایام نوروز با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان به تحویل بیش از سه هزار بسته آموزشی که شامل کتاب، بروشور، کلاه، سایر هدایای تبلیغاتی و همچنین کیسه‌های زباله به ائمه جماعات ومبلغین سازمان تبلیغات اسلامی که در اماکن عمومی، مساجد وامامزاده‌ها مستقر هستند می‌پردازند تا این بسته‌های فرهنگی به نحو مقتضی در اختیار مسافران، زائران و هم استانی‌های محترم قرار گیرد.



وی ادامه داد: ‌لازم به ذکر است مراسم روز انس با طبیعت در اکثر مناطق استان قم خصوصا بخشهای مختلف شهر کهک نیز برگزار خواهد شد.