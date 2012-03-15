"اطلاع رسانی و تبلیغات" مهمترین کمیته شهرستان پاکدشت در انتخابات بود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی در آخرین نشست شورای هاهنگی روابط عمومی ادارات و نهادهای دولتی در سال جاری که ظهر پنج شنبه با حضور عین الله تاجیک معاون سیاسی فرماندار و مسئولان روابط عمومی ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری پاکدشت برگزار شد، افزود: این کمیته با ایجاد برنامه های متنوع در میان قشرهای مختلف مردم زمینه مشارکت عمومی و حضور حداکثری را فراهم آورد.

وی گفت: ملت سلحشور ایران اسلامی به ویژه مردم ولایتمدار شهرستان پاکدشت، بار دیگر با مشارکت گسترده و بی ‌‌نظیر خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه بزرگ دیگری آفریدند و به دنیا به ویژه استکبار جهانی و هم‌ پیمانانش ثابت کردند که تحت هر شرایطی پشتیبان نظام بوده و به آرمانهای بلند رهبر کبیر انقلاب و رهنمودهای مقام معظم‌ رهبری پایبند بوده و تهدیدها و توطئه ‌های مختلف تأثیری در اراده آنان ندارد.

این مسئول ادامه داد: با توجه به درصد مشارکت مردم در انتخابات که توسط وزارت کشور اعلام شده است، این آمار نشان می دهد که حضور مردم در این انتخابات بالای 64 درصد بوده و در مقایسه با هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که 53 درصد بود، حدود 11درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: در شهرستان پاکدشت نیز میزان مشارکت مردم در انتخابات در بیش از 76 درصد اعلام شده که ما مدیون حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی هستیم.

در این نشست با هدایا و لوح سپاس از اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات تجلیل شد.