  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

کی پور:

تامین سلامت جامعه مستلزم عزم عمومی است

تامین سلامت جامعه مستلزم عزم عمومی است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: تامین سلامت جامعه مستلزم همکاری و عزم عمومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور ظهر پنجشنبه در شورای سلامت شهرستان افزود: جامعه نیاز به امنیت دارد، نه تنها امنیت غذایی بلکه نیاز به امنیت در جنبه های مختلف مثل امنیت در رفاه اجتماعی نیز وجود دارد.

وی با توجه به در آستانه بودن ایام عید نوروز و حضور میهمانان نوروزی و افزایش جمعیت شهرستان از مسئولان بهداشت و درمان این شهرستان خواست کیفیت خدمات بهداشتی را بالا برده و بر روی این موضوع نظارت بیشتری داشته باشند.

فرماندار علی آبادکتول گفت: شورای سلامت از مهمترین شوراهاست و یکی از وظایف این شوراها هماهنگی بین دستگاه های مرتبط و تاثیر گذار در امر سلامت است.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.
کد مطلب 1560777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها