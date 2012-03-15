تامین سلامت جامعه مستلزم عزم عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور ظهر پنجشنبه در شورای سلامت شهرستان افزود: جامعه نیاز به امنیت دارد، نه تنها امنیت غذایی بلکه نیاز به امنیت در جنبه های مختلف مثل امنیت در رفاه اجتماعی نیز وجود دارد.

وی با توجه به در آستانه بودن ایام عید نوروز و حضور میهمانان نوروزی و افزایش جمعیت شهرستان از مسئولان بهداشت و درمان این شهرستان خواست کیفیت خدمات بهداشتی را بالا برده و بر روی این موضوع نظارت بیشتری داشته باشند.

فرماندار علی آبادکتول گفت: شورای سلامت از مهمترین شوراهاست و یکی از وظایف این شوراها هماهنگی بین دستگاه های مرتبط و تاثیر گذار در امر سلامت است.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.