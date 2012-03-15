کانکس راهنمایان نوروزی در فیروزکوه مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدعلی تبار گفت: این کانکس با هدف اطلاع رسانی، خدمات دهی و راهنمایی مسافران، زائران و گردشگران نوروزی در منطقه استقرار یافته است.

وی افزود: در کنار این کانکس، چادرهای نماز و اسکان به منظور برپا داشتن فریضه عبادی نماز و استراحت مسافران پیش بینی شده است.

اهدای رایگان کتاب به مسافران و گردشگران نوروزی

این مسئول از برپایی نمایشگاهی با دو هزار جلد کتاب با مضامین جوانان، ازدواج، خانواده و مسائل عقیدتی و دینی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی خبر داد و یادآور شد: این کتابها به رایگان در اختیار متقاضیان و مسافران نوروزی قرار می گیرد و علاوه بر آن ایستگاهی برای نقاشی خردسالان در کنار نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

مصرف سوخت در واحدهای کشاورزی فیروزکوه 40 درصد کاهش یافت

مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه از کاهش بیش از 40 درصدی مصرف سوخت در واحدهای بهره برداری این شهرستان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در سال 90 خبر داد.

روح الله درویش خضری گفت: این کاهش مصرف به ویژه در واحدهای مرغداری، گلخانه ها و واحدهای پرورش دامهای سبک و سنگین اتفاق افتاد که در نهایت کاهش هزینه های تولید و افزایش سودآوری این واحدهای بهره برداری را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: خوشبختانه از سال گذشته تاکنون به هیچ عنوان مشکل سوخت در منطقه برای جامعه هدف کشاورزان نداشته ایم و معرفی افراد به بانک برای دریافت تسهیلات کماکان با قوت ادامه دارد.

این مسئول پرداخت مرحله به مرحله تسهیلات را از جمله مزایای بزرگ آن برشمرد که کار راستی آزمایی بهره برداران را آسان کرده است و بیان کرد: تاکنون انحرافی در تسهیلات پرداختی مشاهده نشده است.

رشد چشمگیر کمکهای مردم فیروزکوه در هفته احسان و نیکوکاری

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) فیروزکوه از رشد چشمگیر کمکهای مردمی در هفته احسان و نیکوکاری خبر داد.

مهدی شعبانی اظهار داشت: مجموع کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم در سه روز از هفته احسان و نیکوکاری به کمیته امداد 185 میلیون و 840 هزار ریال بوده است که 31 میلیون ریال آن غیر نقدی و عمدتا شامل پوشاک بود.

وی افزود: از مجموع کارتن پلاستهای توزیع شده در مدارس 13 میلیون ریال جمع آوری شد که معادل 100 درصد مبالغ به همان مدارس برای توزیع در بین دانش آموزان بی بضاعت برگردانده شد.