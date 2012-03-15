نمونه عینی و عملی سال جهاد اقتصادی در استان البرز صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی با بیان این مطلب در مانور ویژه ستاد تسهیلات نوروزی استان البرزکه ظهر پنج شنبه برگزار شد، اظهار داشت: عملکرد مدیران اجرایی استان در سال جهاد اقتصادی بالای بیست بوده است.

وی افزود: اگر عددی بالاتر از بیست هم به عنوان معیار نمره وجود داشت، شامل مسئولان ما در استان البرز می شد.

فرهادی گفت: سال 90 سال پرکاری بود از این بابت که بالغ بر 113 هزار شغل در استان ایجاد شد، دستگاه های اجرایی در استان استقرار یافتند و113 هزار واحد مسکن مهر نیز در این سال افتتاح شد.

وی ادامه داد: ضمن آنکه بودجه استان البرز از تهران تفکیک شد، شاهد افزایش چهار برابری اعتبارات بودیم و یک شهرستان نیز به استان اضافه شد.

فرهادی با اشاره به سفر چهارم هیئت دولت به البرز در اسفند ماه، افزود: از مصوبات دوره قبل سفر 425 مصوبه به تصویب رسیده بود که در سال جاری 324 مصوبه آن اجرایی شد.

استاندار البرز گفت: با توجه به تلاش مدیران استان در طول یک سال جاری باید نمره بالاتر از بیست را به آنها بدهیم.

عید نوروز بسته ای از تمام فرهنگها

استاندار البرز در بخش دیگری ضمن تبریک به البرزی ها برای فرارسیدن سال نو جدید و آغاز نوروز گفت: در این ایام همه چیز برای شاد بودن ایرانیان مهیاست و این سنت دیرینه برای همگی به عنوان سنتی ارزشمند نهادینه شده است.

وی افزود: نوروز، عیدی است که انسانها را به یاد رستاخیز و بهار طبیعت می اندازد.

فرهادی گفت: دید وبازدید، احترام به بزرگترها، کمک به کوچکترها، هدیه دادن و... از جمله سنت های حسنه ای است که در فرهنگ ما جای گرفته است.

وی مسافرت را نیز از جمله فرهنگ های ایرانیان برشمرد و گفت: مسافرت هم با نوروز عجین است بنابراین باید با سیر و سفر عبرت بگیریم.

فرهادی افزود: بسته عید نوروز همه محسنات را یک جا دارد و باید از تمام ویژگیهای آن استفاده کرد.

استاندار البرز در پایان گفت: پس از ایام نوروز، استان البرز با آمادگی کاملی شروع سالی پرکار دیگری را پیش رو خواهد داشت.