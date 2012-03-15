هادی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه شب عید شهروندان زیادی برای خرید، وارد مناطق مرکزی و اصلی شهر می شوند، کارهایی مانند خط کشی طولی شهر، تعویض تابلوهای فرسوده و تجهیز و راه اندازی تقاطع های ترافیک زا مانند تقاطع بلوار حسام به سمت چاله باغ انجام شده است.

وی تصریح کرد: تابلوهای هدایت مسیر نیزتدارک دیده شد که به علت کسری بودجه ،این تابلوها قبل از سال جدید نصب نخواهد شد و امیدواریم در اردیبهشت ماه نصب آنها عملیاتی می شود.

معاون اداری مالی شهرداری گرگان از توافقاتی با پلیس راهور خبر داد و افزود: طبق قراردادی با پلیس راهور مقرر شد نیروهای استراحت پلیس در ایام قبل از نوروز به صورت فعال در معابر و خیابان ها برای کنترل بار ترافیکی حضور داشته باشند.

به گفته نادری تا انتهای سال تمامی دست انداز های خیابان ها شناسایی و برطرف خواهد شد و همچنین طبق ابلاغیه استانداری به شهرداری ها تمامی مجوزهای حفاری از 10 اسفند صادر نخواهند شد تا تمام پروژه های در حال انجام تکمیل شوند.