مردم سوریه در این همایش ملی سراسری، پیامی را برای تمام جهانیان ارسال کردند مبنی بر اینکه آنها وحدت ملی و ثبات را به دور از هرگونه دخالت و دیکته های خارجی انتخاب کرده اند.

گوشه ای از تظاهرات گسترده مردم دمشق



تظاهرات مردم دیرالزور در حمایت از نظام سوریه



مردم در این تظاهرات حمایت مجدد خود را از برنامه اصلاحات به رهبری بشار اسد اعلام و حملات خصمانه و توطئه چینی برخی رژیمهای عربی علیه کشورشان را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات گسترده که در میادین بزرگ شهرهای دمشق، السبع بحرات دیرالزور، سعدالله الجابری حلب، لاذقیه، الرقه، طرطوس، السید الرئیس الحسکه، البلدیه در مصیاف، خیابان اصلی سلحب، الزهرا، النزهه، الحضاره و منطقه الشعیرات در حمص و البرید در درعا برگزار شد، بر هوشیاری و بیداری خود در برابر توطئه های خارجی که امنیت و ثبات کشور را هدف قرار داده است، تاکید و اقدامات گروههای تروریستی در کشتار شهروندان و نیروهای ارتش و تخریب اموال عمومی و خصوصی در خدمت به طرفهای خارجی را محکوم کردند.

مردم درعا هم دخالتهای خارجی را محکوم کردند

مردم سوریه با در دست داشتن پرچمهای کشور، پارچه نوشته هایی به همراه داشتند که در آن از فداکاریهای ارتش در راه عزت و ثبات کشور و حفظ امنیت مردم تقدیر شد، آنها همچنین برنامه های تحریک آمیز و گمراه کننده برخی رسانه های عربی از طریق وارونه نشان دادن حقایق و خبرسازی با هدف ایجاد هرج و مرج در سوریه و ضربه زدن به امنیت و ثبات آن را محکوم کردند.

شهروندان سوری همچنین از کشورهایی که از سوریه در مقابل توطئه های خارجی حمایت می کنند، تقدیر و تصمیمات غیرمسئولانه اتحادیه عرب را محکوم کردند، به گفته آنها، اتحادیه عرب به ابزاری برای اجرای اهداف و طرحهای خارجی که هدف از آن فروپاشی و تجزیه منطقه و سیطره بر ثروتها و امور ملتهای آن است، تبدیل شده است.

مردم سوریه در این همایش ملی سراسری، پیامی را برای تمام جهانیان ارسال کردند مبنی بر اینکه آنها وحدت ملی و ثبات را به دور از هرگونه دخالت و دیکته های خارجی انتخاب کرده اند.



مردم در این تظاهرات که همچنان ادامه دارد، حمایت مجدد خود را از برنامه اصلاحات به رهبری بشار اسد اعلام و حملات خصمانه و توطئه چینی برخی رژیمهای عربی علیه کشورشان را محکوم کردند.





تظاهرات مردم طرطوس در حمایت از نظام سوریه



شرکت کنندگان در این تظاهرات گسترده که در میادین بزرگ شهرهای دمشق، السبع بحرات دیرالزور، سعدالله الجابری حلب، لاذقیه، الرقه، طرطوس، السید الرئیس الحسکه، البلدیه در مصیاف، خیابان اصلی سلحب، الزهرا، النزهه، الحضاره و منطقه الشعیرات در حمص و البرید در درعا در حال برگزاری است، بر هوشیاری و بیداری خود در برابر توطئه های خارجی که امنیت و ثبات کشور را هدف قرار داده است، تاکید و اقدامات گروههای تروریستی در کشتار شهروندان و نیروهای ارتش و تخریب اموال عمومی و خصوصی در خدمت به طرفهای خارجی را محکوم کردند.

تظاهرات گسترده مردم دمشق در محکومیت توطئه های خارجی



مردم سوریه با در دست داشتن پرچمهای کشور، پارچه نوشته هایی به همراه داشتند که در آن از فداکاریهای ارتش در راه عزت و ثبات کشور و حفظ امنیت مردم تقدیر شد، آنها همچنین برنامه های تحریک آمیز و گمراه کننده برخی رسانه های عربی از طریق وارونه نشان دادن حقایق و خبرسازی با هدف ایجاد هرج و مرج در سوریه و ضربه زدن به امنیت و ثبات آن را محکوم کردند.

شهروندان سوری همچنین از کشورهایی که از سوریه در مقابل توطئه های خارجی حمایت می کنند، تقدیر و تصمیمات غیرمسئولانه اتحادیه عرب را محکوم کردند، به گفته آنها، اتحادیه عرب به ابزاری برای اجرای اهداف و طرحهای خارجی که هدف از آن فروپاشی و تجزیه منطقه و سیطره بر ثروتها و امور ملتهای آن است، تبدیل شده است.