مقام نخست عملکرد پروژه های عمرانی به فرمانداری تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمودی معاون امور عمرانی استاندار تهران با ارسال نامه ای به فرمانداری تهران ضمن اعلام این خبر، از زحمات محسن نایبی فرماندار، حجت اله مهدوی معاون فنی و عمرانی، محمدرضا درگزی رئیس دفتر فنی و سعید بشیری کارشناس دفتر فنی مبنی بر پیگیری مستمر پروژه های عمرانی، تقدیر و قدردانی کرد.

در سال جاری فرمانداری تهران با کسب مقام نخست جشنواره شهید رجایی، به عنوان فرمانداری نمونه استان تهران نیز تعیین شده بود.

مسابقه پرش با اسب در تهران برگزار شد

هیئت سوارکاری استان تهران، یکدوره مسابقه پرش با اسب را به مناسبت بزرگداشت "سید جمال الدین اسدآبادی" برگزار کرد.

این مسابقات طی دو روز و در رده های مختلف سنی برگزار شد که در رده اسب مبتدی، حسن صفدری و عباس قدیری در رده بندی آقایان قرار گرفتند.

در رده سوار مبتدی، علی جوانی، فرنام عمیقی، کیانا فکوریان، طوفان ترابی، کیانوش صابر، مسلم ایزدی و عرفان کاری به صورت مشترک رده بندی شدند و در ردهE ، کاوه فربود مسیر مسابقه را بدون خطا طی کرد و در رده بندی قرار گرفت.

در ردهD 1 بزرگسالان هم 10 نفر از آقایان به صورت مشترک رده بندی شدند که باید به داود پوررضایی، عباس قدیری( با دو اسب)، جواد قدیری، داریوش اصل زعیم، کامیار وجدانی، فرزین فتحعلی زاده، رضا علیخانی و داود پوررضایی( با دو اسب) اشاره کرد.

در نهایت، در مسابقات نونهالان، کیانا فکوریان از باشگاه میلاد، در رده نوجوانان، حسین رضایی از باشگاه میلاد، در رده جوانان، رامین شهابی از باشگاه آزمون و در رده بزرگسالان و داود پوررضایی از باشگاه میلاد مقام اول را به خود اختصاص دادند.

آخرین جلسه کانون مداحان استان تهران در سال90 برگزار شد

آخرین جلسه کانون مداحان استان تهران با حضور حجت الاسلام نصیر نیک نژاد مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران و اعضای کانون مداحان تشکیل شد.

در این جلسه ضمن جمع بندی برنامه های سال 90 و طرحهای اجرا شده، نقشه راه سال90 و رئوس طرحهای قابل اجرا مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت.

برگزاری پنجمین جشنواره مهدهای کودک بهزیستی دماوند

پنجمین دوره جشنواره فرهنگی قرآنی مهدهای کودک دماوند با حضور رئیس بهزیستی، معاون امور اجتماعی بهزیستی دماوند و مدیران، مربیان و کودکان مهدها در سالن آمفی تئاتر مجتمع خدمات بهزیستی حورا واقع در شهررودهن برگزار شد.

در این مراسم باشکوه مهدهای کودک شهرستان در سه موضوع اذان، نماز و قرائت قرآن با هم به رقابت پرداخته و به رسم یاد بود به شرکت کنندگان و نفرات اول تا سوم هدایایی اهدا شد.