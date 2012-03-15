اجرای طرح مهاجرت معکوس در روستاهای زنجان بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرئوفینژاد ظهر پنج شنبه در ستاد عمران روستایی و مهاجرت معکوس افزود: با توجه به تناقض بین آمارهای ارائه شده از سوی دفتر امور روستایی و گفتههای مدیران مربوطه آمارهای ثبت شده هرچه سریع تر باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: استان زنجان در راستای ساماندهی روستاها و مهاجرت معکوس پیشگام بوده و در راستای رفع نیازهای روستاییان جزو رتبههای نخست کشوری است.
رئوفی نژاد با اشاره به اینکه طی 11 ماه گذشته پروژههای عمران روستایی بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند، افزود: با توجه به اینکه آمار ارائه شده مربوط به 11 ماه گذشته است قطعاً این آمار در اسفندماه به 70 درصد خواهد رسید.
استاندار زنجان به لزوم ارائه دقیق اطلاعات پروژههای عمران روستایی به دفتر امور روستایی استانداری اشاره کرد و افزود: بلافاصله بعد از تعطیلات نوروزی، آمار دقیق پروژههای قابل افتتاح در سال 91 اطلاعرسانی خواهد شد که این امر، اطلاعرسانی به موقع مدیران و مسئولان را میطلبد.
رئوفی نژاد مناسب سازی فضای روستایی را موجب گسترش مهاجرت معکوس در زنجان دانست و اظهار کرد: در زمان حاضر طرح های اجرا شده برای بازگشت روستاییان در سطح کشور بی نظیر است.
وی عمران و آبادانی روستاها را موجب رفع بخشی از مشکلات در شهرها دانست و افزود: آباد شدن روستاها و ایجاد امکانات و زیرساختهای لازم در آن، از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کرده و در نهایت بخشی از مشکلات شهری نیز رفع می شود.
نظر شما