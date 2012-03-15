اجرای طرح مهاجرت معکوس در روستاهای زنجان بی نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرئوفی‎نژاد ظهر پنج شنبه در ستاد عمران روستایی و مهاجرت معکوس افزود: با توجه به تناقض بین آمارهای ارائه شده از سوی دفتر امور روستایی و گفته‎های مدیران مربوطه آمارهای ثبت شده هرچه سریع تر باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: استان زنجان در راستای ساماندهی روستاها و مهاجرت معکوس پیشگام بوده و در راستای رفع نیازهای روستاییان جزو رتبه‎های نخست کشوری است.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه طی 11 ماه گذشته پروژه‎های عمران روستایی بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‎اند، افزود: با توجه به اینکه آمار ارائه شده مربوط به 11 ماه گذشته است قطعاً این آمار در اسفندماه به 70 درصد خواهد رسید.

استاندار زنجان به لزوم ارائه دقیق اطلاعات پروژه‎های عمران روستایی به دفتر امور روستایی استانداری اشاره کرد و افزود: بلافاصله بعد از تعطیلات نوروزی، آمار دقیق پروژه‏‎های قابل افتتاح در سال 91 اطلاع‎رسانی خواهد شد که این امر، اطلاع‎رسانی به موقع مدیران و مسئولان را می‎طلبد.

رئوفی نژاد مناسب سازی فضای روستایی را موجب گسترش مهاجرت معکوس در زنجان دانست و اظهار کرد: در زمان حاضر طرح های اجرا شده برای بازگشت روستاییان در سطح کشور بی نظیر است.

وی عمران و آبادانی روستاها را موجب رفع بخشی از مشکلات در شهرها دانست و افزود: آباد شدن روستاها و ایجاد امکانات و زیرساختهای لازم در آن، از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کرده و در نهایت بخشی از مشکلات شهری نیز رفع می شود.