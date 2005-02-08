شفاي ابن سينا همچنان در محاق انتشار قرار دارد

دكتر توفيق سبحاني، مدير انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : ما هيچ قولي براي انتشار شفاي ابن سينا نداده بوديم. فقط اعلام كرده بوديم كه به مناسبت برگزاري همايش بين المللي ابن سينا در همدان آثاري را كه حدود پنج دهه پيش منتشر شده بود مجددا منتشر كنيم كه اين كار را با انتشار برخي از آثار شيخ الرئيس مانند دانشنامه علايي انجام داديم.

وي افزود: مسئولين اين همايش تعهد انتشار شفا را در چهل جلد داده بودند ، اما ما فقط اعلام همكاري كرده بوديم. اكنون اگر با مشكل مالي برخورد كرده اند از دست ما كاري بر نمي آيد.

قابل ذكر است كه دكتر غلامي، رئيس دانشگاه بوعلي همدان، در گفت و گو با خبرنگار "مهر" در پاسخ به اين پرسش كه در كنگره بين المللي بوعلي سينا كه در شهريور ماه برگزار شد وعده انتشار شفاي ابن سينا را داده بوديد، اين كتاب هم اكنون در چه مرحله اي قرار دارد گفت : مقداري از كار انجام شده است. اما به علت مشكل مالي و كسر بودجه، طرح متوقف شده است. ما پيش بيني مي كرديم كه شفاي ابن سينا در كنگره منتشر شود اما با مشكلاتي كه اكنون به وجود آمده بعيد است به اين زودي ها منتشر شود.

همچنين، گفتني است دكتر عبدالله عطايي، دبير كنگره بين المللي بوعلي سينا در همدان در پيش از برگزاري اين كنگره درگفت وگو با خبرنگارگروه دين وانديشه "مهر" چاپ كتاب " شفا " را اقدامي در راستاي برگزاري كنگره بوعلي سينا اعلام كرده و اظهار كرده بود : مقدمات ترجمه و تصحيح اين كتاب فراهم شده كه در 40 مجلد چاپ و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.