نائب قهرمانی دانشگاه قم در هندبال دختران دانشجوی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم هندبال دختران دانشگاه قم موفق به کسب مقام نایب قهرمانی پیکارهای هندبال دانشگاه‌های کشور شد.



مسابقات هندبال دانشجویان دختر دانشگاه‌های منطقه سه کشور به میزبانی دانشگاه قم صورت گرفت و طی آن در این رقابت‌ها که در سالن شهید بروجردی دانشگاه قم برگزار شد، در ‌‌نهایت عنوان نائب قهرمانی تیم هندبال دختران دانشگاه قم رقم خورد.



در پایان این دوره از مسابقات تیم هندبال دختران دانشگاه قم بعد از اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت و با کسب مقام نائب قهرمانی به کار خود پایان داد ضمن اینکه تیم هندبال دختران دانشگاه استان مرکزی در جایگاه سوم ایستاد.



برگزاری دیدار صبا و نفت آبادان بعد از تعطیلات نوروز



مسابقه صبای قم با صنعت نفت آبادان در هفته دوازدهم دور برگشت لیگ بر‌تر فوتبال بعد از تعطیلات نوروز برگزار می‌شود.



در حالیکه دیدار رفت دو تیم صبای قم و صنعت نفت آبادان در نیم فصل نخست لیگ یازدهم با برتری سه بر دو صبا به پایان رسیده است، تیم فوتبال صبای قم در هفته دوازدهم از دور برگشت رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف تیم صنعت نفت آبادان خواهد رفت.



با اینکه دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز از هفته یازدهم نیم فصل دوم مسابقات یازدهمین دوره لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۶ روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه به میزبانی شهرداری تبریز در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود، اما صبای قم در هفته دوازدهم این رقابت‌ها در خانه مقابل صنعت نفت آبادان صف آرایی می‌کند.



بر اساس اعلام سازمان لیگ بر‌تر فدراسیون فوتبال در این دیدار حساس از هفته دوازدهم مسابقات دور برگشت لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم‌های صبای قم و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۷ روز شنبه نوزدهم فروردین ماه درورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم با یکدیگر دیدار می‌کنند.



رویارویی امیدهای صبای قم با استقلال اهواز در هفته بیست و سوم لیگ بر‌تر امید



تیم فوتبال امید صبای قم در هفته دهم از دور برگشت مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور به مصاف استقلال اهواز خواهد رفت.



در حالیکه مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور بعد از انجام دیدارهای هفته هشتم از نیم فصل دوم خود، طی امروز و فردا در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری خواهد شد، صبای قم در بازی نهم دور برگشت خود استراحت می‌کند اما در هفته دهم نیم فصل دوم لیگ بر‌تر امید با حریف خوزستانی خود یعنی تیم فوتبال امید استقلال اهواز مسابقه می‌دهد.



دیدار دو تیم صبای قم و امید استقلال اهواز در نهمین هفته از نیم فصل دوم این دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور به میزبانی تیم صبای قم در ورزشگاه تختی شهر مقدس قم و در حضور تماشاگران این تیم برگزار می‌شود.