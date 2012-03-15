تایید صحت انتخابات 43 حوزه انتخابیه دیگر

عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تایید صحت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 43 حوزه انتخابیه دیگر خبر داد.

براساس این گزارش اسامی حوزه های انتخابیه ای که صحت انتخابات در آن حوزه ها تایید شده به این شرح است:

1-تبریز،‌ آذرشهر، اسکو

2- قصرشیرین، سرپل ذهاب،‌گیلانغرب

3- سیرجان، بردسیر

4- ورزقان

5- بستان آباد

6- کاشان، آران و بیدگل

7- شیروان

8- اقلید

9- بم،ریگان، فهرج، نرماشیر

10- شیراز

11- ساوه، زرندیه

12- دورود، ازنا

13- شهرضا، دهاقان

14- مرودشت، ارسنجان، پاسارگاد

15- شازند

16- لاهیجان، سیاهکل

17- ورامین، پیشوا

18- ملایر

19- چابهار، نیک شهر، کنارک

20- زاهدان

21- میاندوآب، شاهین دژ، تکاب

22- سراوان، زابلی، سیب و سوران

23- فردوس، سرایان، طبس، بشرویه

24- سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب

25- نیشابور، تخت جلگه

26- اراک، کمیجان، خنداب

27- مسجد سلیمان، لائی، اندیکا، هفتگل

28-نور،‌محمود آباد

29- میانه

30- هشترود، چاراویماق

31- ارومیه

32- بندرانزلی

33- بندر ماهشهر،‌امیدیه، هندیجان

34- بابل

35- خدابنده

36- کرج

37- شوشتر، گتوند

38- اسلام آباد غرب، دالاهو

39- اسدآباد

40- دهلران، دره شهر، آبدانان

41- دشت آزادگان، هویزه

42- دزفول

43- بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد، خمیر

به گزارش مهر، تا کنون صحت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در157 حوزه انتخابیه مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان دراین گفتگو یادآور شد: تلاش می کنیم تا قبل از پایان سال نتیجه بررسی صحت انتخابات اکثر حوزه ها را اعلام کنیم.