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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

محمدیان به مهر خبر داد:

فعالیت ۹ اکیپ نظارتی مرکز بهداشت قم در ایام نوروز

فعالیت ۹ اکیپ نظارتی مرکز بهداشت قم در ایام نوروز

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت قم از فعالیت ۹ اکیپ نظارتی در ایام نوروز خبر داد.

محمد محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در ایام نوروز از هر تیم دو کار‌شناس بهداشت محیط به اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، عمومی و بین راهی مراجعه و این محلها را مورد نظارت و بازرسی قرار می‌دهند.
 
وی افزود: طرح کشیک نوروزی از اول اسفندماه آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
 
رئیس مرکز بهداشت قم نظارت بر بهداشت آب آشامیدنی با نمونه برداری از آب تانکر‌ها، نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و برخورد با دستفروشان را از جمله اقدامات این مرکز در این ایام ذکر کرد.
 
محمدیان اظهار داشت: در صورت مشاهده تخلف در سطح اول به متخلفان هشدار داده می‌شود و در سطوح بالا‌تر محل کسب متخلفان تعطیل و به مراجع غذایی عودت داده می‌شوند.
 
وی اضافه کرد: مسافران و همشهریان می‌توانند در صورت بروز هر گونه مشکلی با سامانه مدیدریت ارتباطات مردمی با شماره ۰۹۶۷۸ تماس بگیرند.

کد مطلب 1560798

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