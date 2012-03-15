فعالیت ۹ اکیپ نظارتی مرکز بهداشت قم در ایام نوروز

محمد محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در ایام نوروز از هر تیم دو کار‌شناس بهداشت محیط به اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، عمومی و بین راهی مراجعه و این محلها را مورد نظارت و بازرسی قرار می‌دهند.



وی افزود: طرح کشیک نوروزی از اول اسفندماه آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.



رئیس مرکز بهداشت قم نظارت بر بهداشت آب آشامیدنی با نمونه برداری از آب تانکر‌ها، نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و برخورد با دستفروشان را از جمله اقدامات این مرکز در این ایام ذکر کرد.



محمدیان اظهار داشت: در صورت مشاهده تخلف در سطح اول به متخلفان هشدار داده می‌شود و در سطوح بالا‌تر محل کسب متخلفان تعطیل و به مراجع غذایی عودت داده می‌شوند.



وی اضافه کرد: مسافران و همشهریان می‌توانند در صورت بروز هر گونه مشکلی با سامانه مدیدریت ارتباطات مردمی با شماره ۰۹۶۷۸ تماس بگیرند.