اجرای طرح راهداری نوروزی در 95 محور گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ظهر پنجشنبه در آیین اجرایی شدن این عملیات ضمن شادباش سال نو گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان هر سال از تاریخ 25 اسفندماه تا 15 فروردین سال جدید، طرح راهداری ویژه نوروز را به منظور تداوم جریان ترافیک و برقراری تردد ایمن و روان در محورهای استان اجرا می کند.

محمد تقی جوان شورابی افزود: در این طرح از توان 539 نیروی انسانی مجرب و 182 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین راهداری استفاده می شود.

وی ادامه داد: این نیروها در قالب 23 اکیپ راهداری، هشت اکیپ امدادی و 18 اکیپ نیسان استیجاری در طول راه های مشمول طرح مستقر بوده و به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی و سایر هموطنان می پردازند.

وی یادآورشد: در این طرح 22 باب راهدارخانه ثابت و سیار نیز برای استقرار نیروهای راهداری فعال در طرح و اسکان مسافران نوروزی در حوادث پیش بینی نشده تجهیز شده است.

شورابی همچنین، همکاری و تعامل دستگاه های ذیربط پلیس راه، هلال احمر، اورژانس، میراث فرهنگی و گردشگری و غیره را در این طرح خاطرنشان کرد.

مدیرکل راه وشهرسازی گلستان به هموطنان متذکر شد: قبل از عزیمت به سفر و در طول شبانه روزاز طریق تلفن گویای 141 و شماره 5-2223131 – 0171 مدیریت راه های گلستان از وضعیت راه های استان اطلاع حاصل کنند.