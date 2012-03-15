51 پایگاه شهری و جاده ای طی ایام نوروز در البرز فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش سلیمی در مانور ستاد تسهیلات نوروزی استان البرز که ظهر پنج شنبه در محل استانداری برگزار شد، با اعلام این خبر افزود: 22 پایگاه جاده ای و 29 پایگاه شهری به همراه سه موتورلانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس مجهز به تنفس مصنوعی، شوک، تزریق سرم از طریق پمپ با ظرفیت حداکثری 13 تخت آماده ارائه خدمات در حین انتقال مصدومان به بیمارستان و مراکز درمانی در استان البرز هستند.

وی افزود: در سال جاری شاهد افزایش 9 پایگاه شامل پنج پایگاه شهری و چهار پایگاه جاده ای در استان بوده ایم.

سلیمی گفت: این اتوبوسها دو مسیر جاده ای حساس کشور، اتوبان کرج - تهران -قزوین و جاده چالوس را در دو لاین شمالی و جنوبی را پوشش می دهند.

وی ادامه داد: علاوه بر این در محورهای ماهدشت، اشتهارد، ساوجبلاغ و نظرآباد نیز این اتوبوس ها به صورت صحرایی عملیات نجات مصدومان حادثه دیده را عهده دار خواهند بود.

سلیمی افزود: 400 نیروی عملیاتی و ستادی در سطح استان در ایام نوروز آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند.

وی شماره 115 را تنها خط ثابت و شماره ای آشنا برای شهروندان برشمرد که می توانند در صورت بروز هر گونه مشکلی با آن تماس حاصل کنند.

مدیر مرکز فوریتهای اورژانس در بخش دیگری ازتجهیز اتوبوسها و موتورهای امدادی به GPS برای رد یابی و شناسایی موقعیت خبر داد و گفت: با این اقدام مصدومان به سرعت رد یابی و به مراکز درمانی اعزام خواهند شد.

سلیمی تغییر رویکرد از پایگاه محوری به آمبولانس محوری را از جمله اهداف این مرکز امدادی برشمرد که طی آن مصدومان حادثه دیده در اسرع وقت مداوا و درمان می شوند.