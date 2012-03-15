طرح های "احسان بسیجی" و "احسان کشاورز" در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی از انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری بین کمیته امداد و بسیج سازندگی خبر داد.

علی اصغر حاجی نقی در گردهمایی مشترک کمیته امداد و بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) استان گفت: این همکاری های مشترک، فصل زرینی در ادای تکلیف مومنانه مسئولان این دو نهاد مقدس خواهد بود.

وی افزود: این دو نهاد همواره با استفاده از تمام توان موجود، در راستای خدمت رسانی به محرومان و عملی کردن خواسته امام خمینی(ره) که مبارزه با فقر و ایجاد بی نیازی در جامعه بود، خواهند کوشید.

اجرای طرح های "احسان بسیجی" و "احسان کشاورز" توسط کمیته امداد و بسیج

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی از اجرای مشترک دو طرح احسان بسیجی و احسان کشاورز توسط این نهاد و بسیج در استان خبر داد.

مهدی عبادی، در گردهمایی مشترک کمیته امداد و بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) استان اظهار کرد: این طرح ها با هدف رفع نیازهای بسیجیان محروم و خدمت رسانی به کشاورزان محروم، در آینده نزدیک به اجرا در خواهند آمد.

هدف اصلی بسیج خدمت‌رسانی به محرومان است

مسئول بسیج سازندگی خراسان رضوی هدف اصلی بسیج را خدمت‌رسانی به محرومان در راستای تحقق خواسته امام راحل(ره) عنوان کرد.

سرهنگ علیرضا تواضع در گردهمایی کمیته امداد و بسیج سازندگی سپاه امام رضا(ع) استان گفت: اقدامات مشترک بسیج سازندگی با مراکز بهداشت در راستای طرح ملی ریشه کن کردن فلج اطفال و با آموزش و پرورش نیز به منظور بهسازی فضای مدارس در مناطق محروم و روستاها از این جمله است.

وی افزود: عمران، کشاورزی، نوسازی مدارس، ارائه آموزش‌های فنی و حرفه ای، اعطای وام خوداشتغالی، اشتغال زایی و پژوهش در مباحث علمی، مهمترین فعالیت ها برای محرومیت زدایی در استان محسوب می شود.

ایجاد 150 شغل برای مددجویان کمیته امداد در مه ولات

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) مه ولات از ایجاد 150 شغل با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان طی سال جاری برای مددجویان این نهاد در این شهرستان خبر داد.

عباس ترکمانی زاده افزود: هم اکنون 430 خانوار روستایی تحت پوشش بیمه قرار دارند و با همکاری بنیاد مسکن استان منازل140 خانوار روستایی مقاوم سازی شده است.