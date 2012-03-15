جهانبخش نجف‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: زائران که قصد عزیمت به شهر مقدس قم را دارند تقاضامندیم به منظور رفاه حال خود و همراهان به چند نکته مهم توجه داشته باشند.



وی گفت: ستادهای ویژه نوروزی بمنظور اطلاع رسانی و راهنمایی از خدمات صورت گرفته در کلیه ورودی‌ها و هسته مرکزی شهر با همکاری ادارات استان برپا شده‌اند تا دراین ایام نسبت به مایحتاج مورد نیاز آن‌ها که شامل دسترسی به اماکن زیارتی، اقامتی، اسکان، بوستان‌ها و پارکینگ‌ها ودیگر نیازهای ضروری است اطلاع رسانی کامل صورت پذیرد.



وی ادامه داد: در ضمن جهت کسب این اطلاعات زائران از هرنقطه شهر و در تمام ساعات شبانه روز می‌توانند با سامانه ۱۳۷ تماس حاصل کنند و از اطلاعات مورد نیاز خود مطلع شوند.



معاون خدمات شهری شهرداری قم بیان کرد: نکته مهم‌تر اینکه به منظور حفظ امنیت و آسایش خود و همراهان فقط از نقاط تعیین شده در مدارس، بوستان‌ها ومجتمع‌های بزرگ ورزشی و فرهنگی جهت اسکان استفاده کنند و از نصب هر گونه چادر در بستر رودخانه خودداری کنند.



وی اظهار داشت: در ایام پایانی سال، شهرداری قم اقدامات ویژه‌ای را به منظور زیباسازی وتغییر سیمای شهر و همچنین ایجاد زمینه مناسب در راستای تامین رفاه حال زائران و مسافران در شهر مقدس قم به اجرا می‌گذارد.



نجف‌زاده افزود: در همین خصوص برنامه ریزی لازم به منظور آماده سازی و تجهیز بوستانهای بزرگ شهری جهت اسکان موقت زائران و مسافران گرامی وکاهش حجم ترافیک در هسته مرکزی و بستر رودخانه با همکاری ادارات استان از جمله نیروی انتظامی، راهور، بهداشت و آتش نشانی صورت گرفته تا بتوانیم محیطی آرام و ایمن را برای زائران مهیا کنیم.