کرمانشاه آماده استقبالی بی نظیر از میهمانان نوروزی است

پیمان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی برنامه های لازم برای استقبالی شایسته از میهمانان نوروزی که به کرمانشاه سفر می کنند، فراهم است.

شهردار کرمانشاه افزود: کرمانشاه با ظرفیت بالای خود در مبحث گردشگری و تاریخی می تواند در استقبال از میهمانان نوروزی که به کرمانشاه سفر می کنند پذیرای شایسته ای باشد.

قربانی تصریح کرد: شرایط وامکانات استقبال از بهار و همچنین میهمانان این دیار فراهم است.

شهردار کرمانشاه افزود: امکانات و همچنین فعالیتهایی در این زمینه در نظر گرفته شده از جمله کمپهای نوروزی در مناطق شهری و در نظر گرفتن امکانات بهداشتی و سرویس بهداشتی از جمله اقدامات صورت گرفته است.

قربانی در پایان تاکید کرد: همچنین در راستای اقدامات صورت گرفته می توان به برپایی ایستگاه های ورزش صبحگاهی که با همکاری هیئت ورزشی همگانی است و در کنار آن به برپایی جنگ شادی و همچنین استقرار نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت و آسایش مسافران و برنامه های متنوع دیگر در محل کمپ های ایجاد شده اشاره کرد و برای تمام مسافرانی که به کرمانشاه سفر می کنند آرزوی سالی خوش را داریم و امید است در سفری که به کرمانشاه دارند خاطره ای خوش را برایشان فراهم کنیم.

