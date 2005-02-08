مقررات ويژه ترافيكي براي مراسم 22 بهمن

به گزارش خبرگزاري مهر محدوديت هاي تردد در معابر به شرح زير است:

الف - مسيرهاي منتهي به ميدان آزادي

تردد كليه وسايل نقليه از ساعت 30/6 بامداد مورخه 22/11/83 تا خاتمه مراسم راهپيمايي در مسيرهاي زير ممنوع خواهد بود.

1- بزرگراه محمد علي جناح، حد فاصل فلكه دوم صادقيه تا ميدان آزادي در هر دو جهت.

2- خيابان آيت الله سعيدي از سه راهي مهرآباد به سمت شمال، ضمنا محدوديت تردد براي وسايل نقليه سنگين از ميدان شير پاستوريزه به سمت شرق و شمال اعمال خواهد شد.

3- حد فاصل تقاطع خيابان نواب تا ميدان آزادي در هر دو جهت كه تا ساعت شروع راهپيمايي اتوبوسهاي شركت واحد تا تقاطع استاد معين مجاز به تردد بوده و عبور ساير وسايل نقليه در اين مسير غير مجاز اعلام مي گردد.

4- طول جاده مخصوص كرج از تقاطع كمربندي آزادگان به سمت شرق براي وسايل نقليه سنگين و از تقاطع ارج مخصوص و بريدگي پل كن براي كليه وسايل نقليه به استثناء اتومبيل هاي حامل مسافران و كاركنان فرودگاه و از پل فرودگاه مهرآباد در هر دو جهت براي كليه وسايل نقليه.

ب - توضيحات :

1- ضلع شمال غربي ميدان آزادي از ساعت 24 مورخه چهارشنبه 21/11/83 بسته خواهد شد.

2- ميدان آزادي و محورهاي مرتبط به آن تا ساعت 30/6 روز پنجشنبه 22/11/83 فعال خواهد بود.

3- خروجي فرودگاه مهرآباد از طريق خيابان معراج به سمت بزرگراه آيت الله سعيدي باز و تردد به سمت جنوب در آن آزاد مي باشد.

4- خيابان برادران شهيد رحماني در جهت شمال به جنوب جاده مخصوص كرج باز و فعال بوده و در صورت نياز بسته خواهد شد.

ج- مسيرهاي جايگزين:

1- كاركنان و ساكنان محدوده فرودگاه و مسافران داراي بليط پرواز مي توانند جهت دسترسي به فرودگاه از مسير بزرگراه شيخ فضل الله نوري ، آزاد راه تهران كرج ، پل ورودي شهرك اكباتان ، جاده مخصوص كرج، خيابان فرودگاه استفاده نمايند، مسير برگشت آنان نيز از طريق خيابان معراج، سعيدي ، هاشمي مي باشد.

2- شهرونداني كه قصد عزيمت به كرج را دارند مي توانند از آزادراه تهران كرج و يا جاده قديم كرج تردد نمايند.

3- پايانه مسافربري غرب تهران از ساعت 20 مورخه 21/11/83 تا خاتمه مراسم تعطيل بوده و كليه اتوبوسهاي ورودي و خروجي به اين پايانه از پايانه جنوب تهران به عنوان جايگزين استفاده خواهند نمود.

د- محدوديت هاي توقف:

در كليه محورهايي كه محدوديت تردد اعمال مي شود توقف وسايل نقليه اكيدا ممنوع بوده و وسايل نقليه اي كه توقف غير مجاز نمايند به ساير نقاط مجاز حمل خواهند شد.