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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۴۰

با صدور اطلاعيه اي از سوي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ اعلام شد :

مقررات ويژه ترافيكي براي مراسم 22 بهمن

پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با تبريك فرا رسيدن سالروز پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و به منظور سهولت تردد شركت كنندگان در مراسم راهپيمايي عظيم يوم الله 22 بهمن ماه مقرارت ويژه ترافيكي را به اجرا مي گذارد.

به گزارش خبرگزاري مهر محدوديت هاي تردد در معابر به شرح زير است:

 الف - مسيرهاي منتهي به ميدان آزادي

تردد كليه وسايل  نقليه از ساعت 30/6 بامداد مورخه 22/11/83 تا خاتمه مراسم راهپيمايي در مسيرهاي زير ممنوع خواهد بود.

1- بزرگراه محمد علي جناح، حد فاصل فلكه دوم صادقيه تا ميدان آزادي در هر دو جهت.

2- خيابان آيت الله سعيدي از سه راهي مهرآباد به سمت شمال، ضمنا محدوديت تردد براي وسايل نقليه سنگين از ميدان شير پاستوريزه به سمت شرق و شمال اعمال خواهد شد.

3- حد فاصل تقاطع خيابان نواب تا ميدان آزادي در هر دو جهت كه تا ساعت شروع راهپيمايي اتوبوسهاي شركت واحد تا تقاطع استاد معين مجاز به تردد بوده و عبور ساير وسايل نقليه در اين مسير غير مجاز اعلام مي گردد.

4- طول جاده مخصوص كرج از تقاطع كمربندي آزادگان به سمت شرق براي وسايل نقليه سنگين و از تقاطع ارج مخصوص و بريدگي پل كن براي كليه وسايل نقليه به استثناء اتومبيل هاي حامل مسافران و كاركنان فرودگاه و از پل فرودگاه مهرآباد در هر دو جهت براي كليه وسايل نقليه.

ب - توضيحات :

1- ضلع شمال غربي ميدان آزادي از ساعت 24 مورخه چهارشنبه 21/11/83 بسته خواهد شد.

2- ميدان آزادي و محورهاي مرتبط به آن تا ساعت 30/6 روز پنجشنبه 22/11/83 فعال خواهد بود.

3- خروجي فرودگاه مهرآباد از طريق خيابان معراج به سمت بزرگراه آيت الله سعيدي باز و تردد به سمت جنوب در آن آزاد مي باشد.

4- خيابان برادران شهيد رحماني در جهت شمال به جنوب جاده مخصوص كرج باز و فعال بوده و در صورت نياز بسته خواهد شد.

ج- مسيرهاي جايگزين:

1- كاركنان و ساكنان محدوده فرودگاه و مسافران داراي بليط پرواز مي توانند جهت دسترسي به فرودگاه از مسير بزرگراه شيخ فضل  الله نوري ، آزاد راه تهران كرج ، پل ورودي شهرك اكباتان ، جاده مخصوص كرج، خيابان فرودگاه استفاده نمايند، مسير برگشت آنان نيز از طريق خيابان معراج، سعيدي ، هاشمي مي باشد.

2- شهرونداني كه قصد عزيمت به كرج را دارند مي توانند از آزادراه تهران كرج و يا جاده قديم كرج تردد نمايند.

3- پايانه مسافربري غرب تهران از ساعت 20 مورخه 21/11/83 تا خاتمه مراسم تعطيل بوده و كليه اتوبوسهاي ورودي و خروجي به اين پايانه از پايانه جنوب تهران به عنوان جايگزين استفاده خواهند نمود.

د- محدوديت هاي توقف:

در كليه محورهايي كه محدوديت تردد اعمال مي شود توقف وسايل نقليه اكيدا ممنوع بوده و وسايل نقليه اي كه توقف غير مجاز نمايند به ساير نقاط مجاز حمل خواهند شد.

 

کد مطلب 156081

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